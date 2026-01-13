PrimoFlex® šļūtene 5/8" - 25 m

PrimoFlex® quality garden hose (5/8") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.

PrimoFlex® quality hose 5/8" 25 m ideal for watering small to large areas and gardens. 3 layer garden hose, pressure-resistant, reinforced braided, free of phthalates, cadmium, barium and lead, harmless to health. A weather-resistant, UV-proof outer layer protects the material, and an opaque interlayer prevents algae formation in the hose. Bursting pressure 24 bar. Hose operating temperature range -20 to 65 °C. 12 year guarantee. Kärcher garden hoses are extremely flexible, durable and non-kinking. The advantages are clear: extremely durable and easy to handle. Watering with Kärcher is the smart way to water!

Īpašības un ieguvumi
12 gadu garantija
  • Garantēta izturība
Trīs slāņi
  • Noturīga pret salocīšanos
Pārraušanas spiediens 24 bāri
  • Garantēta izturība
Viegli pārvietojama dārza šļūtene ar pret spiedienu izturīgu materiāla slāni
  • Viegli un ērti izmantojama
Ievērojama noturība lielā temperatūras amplitūdā (no 0 līdz +40 °C)
  • Garantēta izturība
Bez kadmija, bārija un svina
  • Nerada risku veselībai vai videi
Gaismas necaurlaidīgs vidējais slānis novērš aļģu rašanos šļūtenē
  • Garantēta izturība un ilgmūžība.
Kvalitatīva dārza šļūtene bez ftalātiem (<0,1%)
  • Nerada risku veselībai vai videi
Pret laikapstākļiem un UV starojumu noturīgs ārējais slānis
  • Garantēta izturība
Specifikācijas

Tehniskie dati

Diametrs 5/8″
Šļūtenes garums (m) 25
Krāsa dzeltena
Svars (kg) 3.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 3.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 370 x 370 x 85
PrimoFlex® šļūtene 5/8" - 25 m
Saderīgās iekārtas
