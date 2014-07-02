Savienojuma komplekts augstspiediena tīrītājiem

Šļūteņu komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni(3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop.

This hose set is ideal to connect high-pressure cleaners to the water tap but also to be used as garden hose for watering. It consists of 10 m phthalate-free PrimoFlex® hose (3/4"), 1 x G3/4- tap adapter, 1 x Universal hose connector, and 1 x Universal hose connector with Aqua Stop. Extremely flexible, robust und kink-resistant. The new hoses of Kärcher present themselves with many advantages: Long service life and easy handling. Attractive hose sets complete the assortment of Kärcher in this category. Watering with Kärcher is the smart way to water!

Īpašības un ieguvumi
10 m 3/4" PrimoFlex® šļūtene
Plus universāls šļūtenes savienotājs 2.645-193.0
Plus universāls šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop 2.645-194.0
G3/4 krāna adapteris
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa dzeltena
Svars (kg) 2.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 370 x 370 x 105

Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!

Saderīgās iekārtas
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija