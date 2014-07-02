Šļūtenes komplekts 1/2", 20 m
Hose set with 20 m standard hose (1/2"), spray gun, 3/4" thread tap connector with 1/2" thread reducer, universal hose connector and universal connector with Aqua Stop.
Ideal hose set for beginners. Set includes 15 m standard hose (1/2"), one spray gun, one 3/4" thread tap connector with 1/2" thread reducer, one universal hose connector and one universal hose connector with Aqua Stop. Kärcher garden hoses are flexible, durable and non-kinking. The advantages are clear: Durable and easy to handle for a perfect garden. Watering with Kärcher is the smart way to water!
Īpašības un ieguvumi
20 m 1/2" standarta šļūtene
- Ideāls komplekts iesācējiem
"Click" sistēma
- Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Smidzināšanas pistole ar regulējamu strūklu
- Izsmidzināšanas modeli var mainīt no "cieta" uz "mīkstu".
Universāls šļūtenes savienotājs 2.645-191.0
- Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1/2″
|Šļūtenes garums (m)
|20
|Vītnes izmērs
|G3/4
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|2.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|360 x 360 x 100
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla