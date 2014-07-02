Šļūtenes komplekts 1/2", 20 m

Hose set with 20 m standard hose (1/2"), spray gun, 3/4" thread tap connector with 1/2" thread reducer, universal hose connector and universal connector with Aqua Stop.

Ideal hose set for beginners. Set includes 15 m standard hose (1/2"), one spray gun, one 3/4" thread tap connector with 1/2" thread reducer, one universal hose connector and one universal hose connector with Aqua Stop. Kärcher garden hoses are flexible, durable and non-kinking. The advantages are clear: Durable and easy to handle for a perfect garden. Watering with Kärcher is the smart way to water!

Īpašības un ieguvumi
20 m 1/2" standarta šļūtene
  • Ideāls komplekts iesācējiem
"Click" sistēma
  • Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Smidzināšanas pistole ar regulējamu strūklu
  • Izsmidzināšanas modeli var mainīt no "cieta" uz "mīkstu".
Universāls šļūtenes savienotājs 2.645-191.0
  • Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Specifikācijas

Tehniskie dati

Diametrs 1/2″
Šļūtenes garums (m) 20
Vītnes izmērs G3/4
Krāsa dzeltena
Svars (kg) 2.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 360 x 360 x 100

Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
