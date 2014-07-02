Šļūtenes komplekts ar pakaramo, 15 m
Hose set with hose hanger, 15 m PrimoFlex® hose (1/2"), spray nozzle, 1" tap connector with 3/4" thread reducer, universal hose connector, universal hose connector with Aqua Stop.
Hose set with hose hanger – ideal for pressure washer use. Hose set with hose hanger, 15 m PrimoFlex® hose (1/2"), one spay nozzle, one 1" tap connector with 3/4" thread reducer, one universal hose connector and one universal hose connector with Aqua Stop. Kärcher garden hoses are flexible, durable and non-kinking. The advantages are clear: Durable and easy to handle for a perfect garden. Watering with Kärcher is the smart way to water!
Īpašības un ieguvumi
15 m 1/2" PrimoFlex® šļūtene
Šis komplekts ir ideāls, lai to izmantotu kā papildu šļūteni augsta spiediena tīrītājam
"Click" sistēma
- Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Šļūtenes pakaramais
- Praktiskai uzglabāšanai
Smidzinātājs ar regulējamu lanceti
- Izsmidzināšanas modeli var mainīt no "cieta" uz "mīkstu".
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs
|1/2″
|Šļūtenes garums (m)
|15
|Vītnes izmērs
|G1
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 260 x 110
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla