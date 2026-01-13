Spiral hose Starter-Set

10 m spirālveida šļūtene, daudzfunkcionāla izsmidzināšanas pistole, 1 x šļūtenes savienotājs ar aizsardzību pret izliekumu, 1 x šļūtenes savienotājs ar izliekuma aizsardzību un Aqua Stop, Krāna adapteris G3 / 4.

Spirālveida šļūteņu komplekts satur visu nepieciešamo regulāriem laistīšanas darbiem mazdārziņos, terasēs un balkonos vai kempingā. Jums vairs nav jātērē laiks un pūles, nēsājot visapkārt ūdens spaiņus vai velkot ūdens caurules. Kärcher spirālveida šļūteņu komplekts ir ērts risinājums, kas ir gatavs lietošanai jebkurā laikā jebkura veida laistīšanas darbiem. Aprīkojuma detaļas: 10 m bez ftalātiem, UV staru izturīga spirālveida šļūtene, daudzfunkcionāla izsmidzināšanas pistole, 1 x spirālveida šļūtenes savienotājs ar aizsardzību pret izliekumu, 1 x spirālveida šļūtenes savienotājs ar saspiešanās aizsardzību un Aqua Stop, G3/4 krāna adapteris. Pateicoties piegādātajam daudzfunkcionālajam smidzinātājam, dārza darbarīkiem un citiem līdzīgiem priekšmetiem bez pūlēm var noņemt pat rupjus netīrumus. Pēc katras lietošanas reizes spirālveida šļūtene saliecas savā kompaktajā formā.

Īpašības un ieguvumi
Pēc izmantošanas šļūtene vienmēr atgūst tās kompakto formu
  • Rūpīga uzglabāšana sakārtotam dārzam
UV izturīga, kinku izturīga spirālveida šļūtene (10 m)
  • Nav kaitīga veselībai
Daudzfunkcionāla strūklas pistole ar 4 izsmidzināšanas režīmiem
1 šļūtenes savienojums ar aizsardzību pret sapīšanos
1 šļūtenes savienojums ar aizsardzību pret sapīšanos un Aqua Stop
Pieskarieties adapterim G3 / 4
Bez neērtās šļūtenes attīšanas/satīšanas, bez nepieciešamības nēsāt smagās lejkannas
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa dzeltena
Svars (kg) 0.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 560 x 95 x 95

Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – smidzinātājs
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Potētu augu laistīšanai
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
Atrast Spiral hose Starter-Set rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

