Spirālveida šļūtenes komplekts
10 m spirālveida šļūtene, daudzfunkcionāla smidzināšanas pistole, 1 x šļūtenes savienotājs ar aizsardzību pret savērpšanos, 1 šļūtenes savienotājs ar aizsardzību pret savērpšanos un Aqua Stop, krāna adapteris G3/4, misiņa krāna adapteris iekšējai armatūrai, sienas balstenis.
Jaunais spirālveida šļūtenes komplekts ir lieliski piemērots regulārai laistīšanai mazākos dārzos, uz terasēm, uz balkoniem, kā arī kempingos. Pēc lietošanas šļūtene vienmēr atgūst savu kompakto formu, taupot vietu, to var novietot uz sienas balsteņa. Pateicoties daudzfunkcionālajai smidzināšanas pistolei, var viegli noņemt pat nedaudz abrazīvus netīrumus no dārza instrumentiem. Turklāt komplektā ir krāna adapteris iekšējai armatūrai, kas ļauj pievienot spirālveida šļūteni pie virtuves krāniem utt. Tāpēc tas ir īsts palīgs, kas ir vienmēr gatavs visiem laistīšanas darbiem. Nav nepieciešams atritināt vai saritināt smagās šļūtenes vai nēsāt laistīšanas kannas. Ietverts: 10 m spirālveida šļūtene, kas nesatur ftalātu un ir noturīga pret UV, daudzfunkcionāla smidzināšanas pistole, 1 x šļūtenes savienotājs ar aizsardzību pret savērpšanos, 1 šļūtenes savienotājs ar aizsardzību pret savērpšanos un Aqua Stop, G3/4 krāna adapteris, misiņa krāna adapteris iekšējai armatūrai, kā arī sienas balstenis.
Īpašības un ieguvumi
1 šļūtenes savienojums ar aizsardzību pret sapīšanos
1 šļūtenes savienojums ar aizsardzību pret sapīšanos un Aqua Stop
Pieskarieties adapterim G3 / 4
Bez neērtās šļūtenes attīšanas/satīšanas, bez nepieciešamības nēsāt smagās lejkannas
Misiņa krāna adapteris iekšējiem savienojumiem
- Lai pievienotu spirālveida šļūteni iekšējiem savienojumiem
Daudzfunkcionāla strūklas pistole ar 4 izsmidzināšanas režīmiem
Pēc izmantošanas šļūtene vienmēr atgūst tās kompakto formu
- Rūpīga uzglabāšana sakārtotam dārzam
UV izturīga, kinku izturīga spirālveida šļūtene (10 m)
- Nav kaitīga veselībai
Sienas balstenis
- Viegla stiprināšana pie sienas
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|570 x 100 x 100
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
- Smidzināšanas veids – smidzinātājs
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums