Automātiskā šļūtenes spole CR 5.220

CR 5.220 automātiskā šļūtenes spole ar 20 m 1/2" šļūteni gādās par lielu darbības laukumu. Spolei ir automātisks šļūtenes uztīšanas mehānisms, savukārt šļūtenes padošana notiek laideni.

Kompaktajai CR 5.220 automātiskajai šļūtenes spolei ir 20 m gara augstākās kvalitātes 1/2'' šļūtene, kas nesatur ftaltātus (<0,1 %) un ko varat bez piepūles attīt un atkal uztīt, tai nesasaistoties mezglos. Šļūtenes uztīšana ir automātiska un vienmērīga. Spole ir aprīkota ar šļūtenes bremzi, kas gādā par kontrolētu savākšanu. Parocīgais sienas balstenis un komplektācijā iekļautās skrūves atvieglo šļūtenes spoles montāžu, vienlaikus gādājot par iespēju spolei arī tikt grozītai. Komplektācijā papildus 20 m garajai šļūtenei un 1,5 garajai savienojuma šļūtenei ietilpst arī pielāgojamais Plus uzgalis, viens šļūtenes savienotājs, viens šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop un G 3/4 misiņa krāna adapters ar G 1/2 reduktoru.

Īpašības un ieguvumi
Automātiska šļūtenes uztīšana
  • Ātra un vienkārša uztīšana un atritināšana bez samezglojumiem
Gatava izmantošanai
  • Ar 20 m + 1,5 m 1/2" šļūteni, Plus uzgali, diviem šļūtenes savienotājiem, G 3/4 un G 1/2 krāna adapteriem.
Grozāma
  • Pielāgotam novietojumam.
Šļūtenes bremze
  • Drošai, kontrolētai šļūtenes uztīšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Plīšanas spiediens (bar) 24
Krāsa melna
Svars (kg) 8.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 10.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 487 x 285 x 402

Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
