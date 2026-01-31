Automātiskā šļūtenes spole CR 5.330
CR 5.330 automātiskā šļūtenes spole ar 30 m 1/2" šļūteni gādās par lielu darbības laukumu. Spolei ir automātisks šļūtenes uztīšanas mehānisms, savukārt šļūtenes padošana notiek laideni.
CR 5.330 automātiskā šļūtenes spole ir kompakta un ļaus Jums attīt un atkal uztīt dārza šļūteni, nesasaistot to mezglos. Šļūtenes uztīšanas mehānisms darbojas automātiski un laideni. Automātiskā šļūtenes spole ir aprīkota arī ar šļūtenes bremzi, kas gādā par kontrolētu uztīšanu. Spolē ir 30 metru gara augstākās kvalitātes 1/2" šļūtene, kas nesatur ftalātus (<0,1%), un sienas balstenis ar skrūvēm padara spoles uzstādīšanu pavisam vienkāršu. Kopā ar divu metru garo savienojuma šļūteni standarta komplektācijā ir iekļauts arī pielāgojamais Plus uzgalis un šļūteņu savienotājs, kuram ir Aqua Stop un G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru.
Īpašības un ieguvumi
Automātiska šļūtenes uztīšana
- Ātrai un vieglai uztīšanai un attīšanai bez locījumu veidošanās.
Gatava izmantošanai
- Ar 30 m + 2 m 1/2" šļūteni, Plus uzgali, diviem šļūtenes savienotājiem, G 3/4 un G 1/2 krāna adapteriem.
Grozāma
- Pielāgotam novietojumam.
Šļūtenes bremze
- Drošai un kontrolētai šļūtenes uztīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes garums (m)
|30
|Šļūtenes ietilpība spolē (m)
|maks. 30 (1/2")
|Plīšanas spiediens (bar)
|24
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|12.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|15.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|579 x 314 x 493
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes savienojums: 1 Gabals(i)
- Šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop: 1 Gabals(i)
- G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru: 1 Gabals(i)
- Sprausla: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
Atrast Automātiskā šļūtenes spole CR 5.330 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.