Hose trolley HT 4.520 Kit 5/8"

Ļoti mobili šļūteņu ratiņi ar piederumu turētāju un uzglabāšanas āķi. Ar regulējama augstuma rokturi, leņķveida šļūtenes savienotājiem, lai izvairītos no šļūtenes saspiešanas, brīvā riteņa kloķīša un inovatīvas saliekamās funkcijas, lai ietaupītu vietu. Pilnībā samontēts.

Ratiņi mobilam darbam! Jaunie lietošanai gatavie šļūtenes ratiņi HT 4.520 Kit 5/8" ar piederumu turētāju izsmidzinātājiem, smidzināšanas pistolēm un īsās šļūtenes stiprinājuma āķi ir lielisks komplekts. Vairs nav nepieciešams vilkt šļūteni cauri visam dārzam, jo ratiņi vienmēr ir pie rokas un laistīšanas vietā. Garā šļūtene ir savienota ar ūdens krānu, izritinās pa zemi un paliek savā vietā. Tas palīdzēs panākt, ka šļūtene nenonāk puķudobēs, krūmos un uz dārza mēbelēm. Laistīšana aptuveni 3 līdz 5 m diapazonā ap šļūtenes ratiņiem ir ērta ar īsāku šļūteni. Pateicoties salocīšanas funkcijai, HT 4.520 var ērti novietot un īpaši ietaupīt vietu. Īpašības: regulējams rokturis, 20 m 5/8 "PrimoFlex® šļūtene, Nozzle Plus (2.645-177), 3 x šļūtenes savienotājs, 1 x šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop, G3/4 krāna adapteris un G1/2 reduktors. Jauda: 40 m 1/2" šļūtene vai 30 m 5/8" šļūtene vai 20 m 3/4" šļūtene. Pilnībā samontēts.

Īpašības un ieguvumi
1 šļūtenes savienojums ar Aqua Stop
20 m 5/8" PrimoFlex® šļūtene
3 standarta šļūtenes savienotāji
Šļūtenes savienojums (leņķveida)
Gatava izmantošanai
Iespējams pievienot stobru vai uzgali
  • Uzlabota pārvietojamība.
Brīvgaitas spoles kloķis
  • Vienkārša šļūtenes uztīšana un atritināšana.
G 3/4 krāna adapters un G 1/2 reduktors
Lieli riteņi
  • Uzlabota pārvietojamība.
Regulējams rokturis
Specifikācijas

Tehniskie dati

Šļūtenes garums (m) 20
Šļūtenes ietilpība spolē (m) maks. 20 (5/8")
Plīšanas spiediens (bar) 24
Krāsa melna
Svars (kg) 5.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 440 x 485 x 857

Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Hose trolley HT 4.520 Kit 5/8"
Videos
Atrast Hose trolley HT 4.520 Kit 5/8" rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

