Šļūtenes ratiņu komplekts HT 80 M ar šļūtenes ratiņiem HT 80 M , ieskaitot 20 m Performance Plus šļūteni (1/2 "), smidzināšanas pistoli Plus, 4 universālus šļūtenes savienotājus Plus un G3/4 krāna adapteri.

HT 80 M šļūteņu ratiņu komplektā ietilpst: HT 80 M metāla šļūtenes ratiņi, 20 metru Performance Plus šļūtene (1/2"), smidzināšanas pistole Plus, četri universāli šļūteņu savienotāji Plus (3x bez, 1x ar Aqua Stop) un G3/4 krāna adapteris.

Īpašības un ieguvumi
Brīvgaitas spoles kloķis
  • Vieglai šļūtenes saritināšanai.
Regulējams rokturis
Izturīgs tērauda rāmis un cilindrs
  • Garantēta izturība un ilgmūžība.
Neslīdošs ergonomisks rokturis
  • Ērta rokturi vieglai lietošanai.
Šļūtenes vadīkla
  • Vieglai šļūtenes iztīšanai un uztīšanai.
Ar 20 m 1/2" Performance Plus šļūteni, smidzināšanas pistoli Plus, 4 universāliem šļūtenes savienotājiem Plus un G3 / 4 krāna adapteri
Specifikācijas

Tehniskie dati

Šļūtenes garums (m) 20
Šļūtenes ietilpība spolē (m) maks. 20 (1/2")
Plīšanas spiediens (bar) 24
Krāsa melna
Svars (kg) 8.4
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 9.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 420 x 570 x 853

DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Šļūtenes savienojums: 3 Gabals(i)
  • Šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop: 1 Gabals(i)
  • G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru: 1  
  • Sprausla: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
