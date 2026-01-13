Metal hose trolley HT 80 M/Kit
Šļūtenes ratiņu komplekts HT 80 M ar šļūtenes ratiņiem HT 80 M , ieskaitot 20 m Performance Plus šļūteni (1/2 "), smidzināšanas pistoli Plus, 4 universālus šļūtenes savienotājus Plus un G3/4 krāna adapteri.
HT 80 M šļūteņu ratiņu komplektā ietilpst: HT 80 M metāla šļūtenes ratiņi, 20 metru Performance Plus šļūtene (1/2"), smidzināšanas pistole Plus, četri universāli šļūteņu savienotāji Plus (3x bez, 1x ar Aqua Stop) un G3/4 krāna adapteris.
Īpašības un ieguvumi
Brīvgaitas spoles kloķis
- Vieglai šļūtenes saritināšanai.
Regulējams rokturis
Izturīgs tērauda rāmis un cilindrs
- Garantēta izturība un ilgmūžība.
Neslīdošs ergonomisks rokturis
- Ērta rokturi vieglai lietošanai.
Šļūtenes vadīkla
- Vieglai šļūtenes iztīšanai un uztīšanai.
Ar 20 m 1/2" Performance Plus šļūteni, smidzināšanas pistoli Plus, 4 universāliem šļūtenes savienotājiem Plus un G3 / 4 krāna adapteri
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes garums (m)
|20
|Šļūtenes ietilpība spolē (m)
|maks. 20 (1/2")
|Plīšanas spiediens (bar)
|24
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|8.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|9.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes savienojums: 3 Gabals(i)
- Šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop: 1 Gabals(i)
- G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru: 1
- Sprausla: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
