Premium šļūteņu spoles komplekts HR 7.315 5/8 "
Watering Station for the practical and space-saving stowage of hoses and garden accessories. With removable drum, storage possibility for nozzles, spray guns, and spray lances and spacious storage box. Fully equipped.
Compact Watering Station! The ready-to-use Premium Hose Reel HR 7.315 Kit 5/8" for mobile or stationary usage serves perfectly to water smaller and mid-sized areas and gardens. Thanks to its various stowage possibilities everything is in one place - finally. The features: removable drum (2 in 1), accessory holders to orderly store spray guns and nozzles, accessory box to store other garden tools like e.g. shares, shovels, garden gloves, etc. Including wall bracket, 15 m 5/8" PrimoFlex® hose, Nozzle Plus (2.645-177), 3 x hose connector, 1 x hose connector with Aqua Stop, G3/4 tap adapter, and G1/2 reducer plus additional clamp for spray lances. Fully assembled. Watering with Kärcher is the smart way to water!
Īpašības un ieguvumi
1 šļūtenes savienojums ar Aqua Stop
15 m 5/8" PrimoFlex® šļūtene
3 standarta šļūtenes savienotāji
Noņemams šļūtenes korpuss (divi vienā)
Iespēja uzglabāt uzgaļus un strūklas pistoles
Gatava izmantošanai
Piederumu turētājs smidzinātāju caurulēm vai smidzinātājiem, kamēr tie ir pievienoti šļūtenei
G 3/4 krāna adapters un G 1/2 reduktors
Ietilpīga uzglabāšanas kārba dārza cimdiem, grieznēm, lāpstām u. c.
Kapacitāte: 30 m 1/2" šļūtene vai 20 m 5/8" šļūtene, vai 12 m 3/4" šļūtene
- Piemērots visām populārākajām dārza šļūtenēm
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Plīšanas spiediens (bar)
|24
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|5.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|290 x 460 x 510
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
