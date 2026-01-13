Ratiņi ar šļūtenes spoli HT 4.520 1/2", komplekts

Mobili ratiņi ar šļūtenes spoli, piederumu turētāju un āķi uzglabāšanai. Ar regulējamu rokturi, leņķveida šļūtenes savienotājiem, brīvgaitas spoles kloķi un novatorisku salocīšanas funkciju.

Ratiņi ir gatavi lietošanai – ņemiet tos un dodieties! Jaunie, uzreiz darbam gatavie ratiņi ar šļūtenes spoli HT 4.520 1/2" ar piederumu uzglabāšanas vietu smidzinātājam, stobram u. c. un āķiem īsās šļūtenes uzglabāšanai. Tie ir praktiski: vairs nebūs nepieciešams vilkt garo šļūteni pa dārzu, jo šie viegli manevrējamie ratiņi Jums vienmēr būs blakus, lai palīdzētu laistīšanas darbos. Garā šļūtene tiek pieslēgta pie ūdens krāna, atritināta un novietota uz zemes. Tādējādi dobes, krūmi, dārza mēbeles un pati šļūtene paliek neskarti, jo varat ērti laistīt vajadzīgo, izmantojot īsāko šļūteni, kas atrodas turpat, pie ratiņiem. Dārza kopšanai vairs nekas netraucēs! Turklāt HT 4.520 1/2” ratiņi ir viegli uzglabājami arī šaurākās vietās, jo tiem ir novatoriska salocīšanas funkcija. Citas priekšrocības – regulējama augstuma rokturis, 20 m 1/2” PrimoFlex® šļūtene, laistīšanas uzgalis, trīs šļūtenes savienotāji, viens šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop, G 3/4 krāna adapters un G 1/2 reduktors. Šļūtenes ietilpība spolē: 50 m 1/2“ šļūtenes vai 35 m 5/8” šļūtenes, vai 23 m 3/4” šļūtenes. Pilnībā gatavi darbam.

Īpašības un ieguvumi
1 šļūtenes savienojums ar Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex® šļūtene
3 standarta šļūtenes savienotāji
Šļūtenes savienojums (leņķveida)
Gatava izmantošanai
Iespējams pievienot stobru vai uzgali
  • Uzlabota pārvietojamība.
Brīvgaitas spoles kloķis
  • Vienkārša šļūtenes uztīšana un atritināšana.
G 3/4 krāna adapters un G 1/2 reduktors
Lieli riteņi
  • Uzlabota pārvietojamība.
Regulējams rokturis
Specifikācijas

Tehniskie dati

Šļūtenes garums (m) 20
Šļūtenes ietilpība spolē (m) maks. 20 (1/2")
Plīšanas spiediens (bar) 24
Krāsa melna
Svars (kg) 4.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5
Izmēri (G x P x A) (mm) 440 x 485 x 857

Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Ratiņi ar šļūtenes spoli HT 4.520 1/2", komplekts
Ratiņi ar šļūtenes spoli HT 4.520 1/2", komplekts
Videos
Atrast Ratiņi ar šļūtenes spoli HT 4.520 1/2", komplekts rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija