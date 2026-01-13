Ratiņi ar šļūtenes spoli HT 4.520 1/2", komplekts
Mobili ratiņi ar šļūtenes spoli, piederumu turētāju un āķi uzglabāšanai. Ar regulējamu rokturi, leņķveida šļūtenes savienotājiem, brīvgaitas spoles kloķi un novatorisku salocīšanas funkciju.
Ratiņi ir gatavi lietošanai – ņemiet tos un dodieties! Jaunie, uzreiz darbam gatavie ratiņi ar šļūtenes spoli HT 4.520 1/2" ar piederumu uzglabāšanas vietu smidzinātājam, stobram u. c. un āķiem īsās šļūtenes uzglabāšanai. Tie ir praktiski: vairs nebūs nepieciešams vilkt garo šļūteni pa dārzu, jo šie viegli manevrējamie ratiņi Jums vienmēr būs blakus, lai palīdzētu laistīšanas darbos. Garā šļūtene tiek pieslēgta pie ūdens krāna, atritināta un novietota uz zemes. Tādējādi dobes, krūmi, dārza mēbeles un pati šļūtene paliek neskarti, jo varat ērti laistīt vajadzīgo, izmantojot īsāko šļūteni, kas atrodas turpat, pie ratiņiem. Dārza kopšanai vairs nekas netraucēs! Turklāt HT 4.520 1/2” ratiņi ir viegli uzglabājami arī šaurākās vietās, jo tiem ir novatoriska salocīšanas funkcija. Citas priekšrocības – regulējama augstuma rokturis, 20 m 1/2” PrimoFlex® šļūtene, laistīšanas uzgalis, trīs šļūtenes savienotāji, viens šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop, G 3/4 krāna adapters un G 1/2 reduktors. Šļūtenes ietilpība spolē: 50 m 1/2“ šļūtenes vai 35 m 5/8” šļūtenes, vai 23 m 3/4” šļūtenes. Pilnībā gatavi darbam.
Īpašības un ieguvumi
1 šļūtenes savienojums ar Aqua Stop
20 m 1/2" PrimoFlex® šļūtene
3 standarta šļūtenes savienotāji
Šļūtenes savienojums (leņķveida)
Gatava izmantošanai
Iespējams pievienot stobru vai uzgali
- Uzlabota pārvietojamība.
Brīvgaitas spoles kloķis
- Vienkārša šļūtenes uztīšana un atritināšana.
G 3/4 krāna adapters un G 1/2 reduktors
Lieli riteņi
- Uzlabota pārvietojamība.
Regulējams rokturis
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes garums (m)
|20
|Šļūtenes ietilpība spolē (m)
|maks. 20 (1/2")
|Plīšanas spiediens (bar)
|24
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|4.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|440 x 485 x 857
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
