Šļūtenes kaste
Premium hose box CR 7.220 Automatic with smooth automatic hose coiling and uncoiling. Pivots from 0° – 180°, adjustable swivel stop and flat, space-saving wall bracket.
Hoses can be quickly and easily coiled and uncoiled without forming knots with the compact premium hose box, CR 7.220 Automatic. Hose retraction is automatic and uniform. Furthermore the automatic hose reel features an integrated hose brake that ensures controlled hose retraction. The hose box can be mounted in a minimum of space thanks to its compact dimensions and the flat wall bracket. Furthermore the swivelling range of 0° – 180° can be individually adjusted with a practical angle fixation device. This makes it possible to effectively protect objects and walls.
Īpašības un ieguvumi
Ieskaitot 20 plus 2 m augstas kvalitātes (<0,1%) 1/2" šļūteni bez ftalātiem
Sprausla
1 šļūtenes savienojums
1 šļūtenes savienojums ar Aqua Stop
G 3/4 krāna adapters un G 1/2 reduktors
Ērta piederumu glabāšana
Gatava izmantošanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Plīšanas spiediens (bar)
|24
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|10.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 506 x 420
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
