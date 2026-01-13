Šļūtenes kaste

Premium hose box CR 7.220 Automatic with smooth automatic hose coiling and uncoiling. Pivots from 0° – 180°, adjustable swivel stop and flat, space-saving wall bracket.

Hoses can be quickly and easily coiled and uncoiled without forming knots with the compact premium hose box, CR 7.220 Automatic. Hose retraction is automatic and uniform. Furthermore the automatic hose reel features an integrated hose brake that ensures controlled hose retraction. The hose box can be mounted in a minimum of space thanks to its compact dimensions and the flat wall bracket. Furthermore the swivelling range of 0° – 180° can be individually adjusted with a practical angle fixation device. This makes it possible to effectively protect objects and walls.

Īpašības un ieguvumi
Ieskaitot 20 plus 2 m augstas kvalitātes (<0,1%) 1/2" šļūteni bez ftalātiem
Sprausla
1 šļūtenes savienojums
1 šļūtenes savienojums ar Aqua Stop
G 3/4 krāna adapters un G 1/2 reduktors
Ērta piederumu glabāšana
Gatava izmantošanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Plīšanas spiediens (bar) 24
Krāsa melna
Svars (kg) 10.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 260 x 506 x 420

Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Šļūtenes kaste
Šļūtenes kaste
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Potētu augu laistīšanai
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
Atrast Šļūtenes kaste rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija