Šļūtenes pakaramais
Heavy-duty hose hanger for wall mounting. Practical and space-saving. With nozzle storage. For all standard garden hoses.
Heavy-duty hose hanger designed for easy wall mounting. Practical, space-saving hose hanger with nozzle storage. Hose hanger suitable for all standard garden hoses. Everything you need for the perfect garden. Kärcher innovative hose storage systems set new standards in function, design and quality. Compact, ideal for quick and easy hose winding without manual guide. Watering with Kärcher is the smart way to water.
Īpašības un ieguvumi
Viegli piestiprināma pie ārējām sienām
- Var viegli uzglabāt
Praktiska un ekonomiska vietas izmantošanā ar nodalījumu strūklas pistolēm un uzgaļiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes ietilpība spolē (m)
|maks. 35 (1/2") / maks. 25 (5/8") / maks. 20 (3/4")
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|160 x 250 x 180