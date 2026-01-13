Šļūtenes spole HR 25
Šļūtenes spole HR 25 ar rūsu izturīgu rāmi. Komplektā sienas stiprinājums, 15 m 1/2 "PrimoFlex® šļūtene, izsmidzināšanas sprausla, četri Plus universālie šļūtenes savienotāji, 3/4" vītnes krāna savienotājs. Gatavs lietošanai.
Šļūtenes spole HR 25 mobilai vai stacionārai lietošanai ir ideāli piemērota mazu un vidēju teritoriju un dārzu laistīšanai. Praktiska šļūtenes spole ar izturīgu, rūsas noturīgu tērauda rāmi ar pulvera pārklājumu. Kompakts, lai ietaupītu vietu un atvieglotu lietošanu. Funkcijas: Sienas kronšteins, stiprinājuma skrūves, 15 m 1/2" PrimoFlex® šļūtene, izsmidzināšanas sprausla, četri Plus universālie šļūtenes savienotāji (trīs bez un viens ar Aqua Stop) un viens 3/4" vītnes krāna savienotājs. Viss, kas nepieciešams ideālam dārzam. Kärcher inovatīvās šļūteņu uzglabāšanas sistēmas nosaka jaunus standartus attiecībā uz funkcijām, dizainu un kvalitāti. Kompakts, ideāls ātrai un vienkāršai šļūtenes satīšanai bez manuālas vadotnes. Kärcher šļūtenes ruļļi ir saderīgi ar visām pieejamajām klikšķu sistēmām. Laistīšana ar Kercher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Ar sienas stiprinājumu, fiksējošām skrūvēm, 15 m 1/2" PrimoFlex® šļūteni, smidzinātāju, 4 universālajiem šļūtenes savienotājiem Plus (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) un 3/4 krāna adapteri.
- Gatavs izmantošanai
Kompakts izmērs
- Var viegli uzglabāt
Tērauda rāmis ar pulvera pārklājumu mobilai un stacionārai lietošanai
- Izturīgs un nerūsējošs
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes garums (m)
|15
|Šļūtenes ietilpība spolē (m)
|maks. 15 (1/2")
|Plīšanas spiediens (bar)
|24
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|2.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|265 x 300 x 305
Savienojot šos produktus ar dzeramā ūdens tīklu, Jums jāievēro EN 1717 prasības. Ja nepieciešams, sazinieties ar sanitārā dienesta speciālistu!
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums