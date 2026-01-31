Šļūtenes spole HR 25 Promo
Nekādu šķēršļu dārza kopšanas laikā
Inovatīvās Kärcher šļūteņu uzglabāšanas sistēmas nosaka jaunus standartus funkcionalitātes, dizaina un kvalitātes jomā. Mūsu modernie šļūteņu ratiņi ļauj ātri uztīt un attīt šļūteni bez manuālas apstrādes, turklāt ar minimālām vietas prasībām. Tās ir pieejamas divās versijās: izgatavotas no plastmasas, ar salokāmu bīdīšanas dakšu un uzstādīšanai gatavas (komplekta versija ar šļūteni un piederumiem) vai kā kvalitatīva, izturīga versija no metāla. Vēl viena priekšrocība: tās ir saderīgas ar visām pieejamajām savienošanas sistēmām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Šļūtenes garums (m)
|15
|Šļūtenes ietilpība spolē (m)
|maks. 15 (1/2")
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|2.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|255 x 290 x 290
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla