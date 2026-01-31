Šļūtenes spole HR 25 Promo

Nekādu šķēršļu dārza kopšanas laikā

Inovatīvās Kärcher šļūteņu uzglabāšanas sistēmas nosaka jaunus standartus funkcionalitātes, dizaina un kvalitātes jomā. Mūsu modernie šļūteņu ratiņi ļauj ātri uztīt un attīt šļūteni bez manuālas apstrādes, turklāt ar minimālām vietas prasībām. Tās ir pieejamas divās versijās: izgatavotas no plastmasas, ar salokāmu bīdīšanas dakšu un uzstādīšanai gatavas (komplekta versija ar šļūteni un piederumiem) vai kā kvalitatīva, izturīga versija no metāla. Vēl viena priekšrocība: tās ir saderīgas ar visām pieejamajām savienošanas sistēmām.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Šļūtenes garums (m) 15
Šļūtenes ietilpība spolē (m) maks. 15 (1/2")
Krāsa melna
Svars (kg) 2.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.9
Izmēri (G x P x A) (mm) 255 x 290 x 290

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Šļūtenes spole HR 25 Promo
Šļūtenes spole HR 25 Promo
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija