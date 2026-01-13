Zemes tapa šļūtenes spolei
Kärcher šļūtenes spoles zemes tapas, kas ļauj tās parocīgi novietot jebkurā vietā dārzā. Šļūteņu kaste uz zemes tapas var griezties 360° leņķī, nodrošinot maksimālu kustības brīvību.
Īpašības un ieguvumi
LīmeņrādisIntegrētais līmeņrādis ļauj zemes tapu ieskrūvēt vertikāli, arī nevienmērīgā reljefā.
Dārza šļūtenes kaste ar 360° kustību brīvībuUz zemes tapas uzstādītā šļūteņes spole var griezt 360° ap savu asi, kas ļauj ērti laistīt katru dārza stūrīti, neizliecot šļūteni.
Viegli uzstādāmaZemes tapu var viegli ieskrūvēt zemē vajadzīgajā vietā, izmantojot divus skrūvgriežus kā sviras.
Uzticama turēšana
- Izturīgais metāla vārpsts nodrošina ļoti stabilu fiksāciju zemē.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|190 x 190 x 487
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Dārzs
- Zāliens
- Puķu dobes, dārzeņu dobes