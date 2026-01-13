Zemes tapa šļūtenes spolei

Kärcher šļūtenes spoles zemes tapas, kas ļauj tās parocīgi novietot jebkurā vietā dārzā. Šļūteņu kaste uz zemes tapas var griezties 360° leņķī, nodrošinot maksimālu kustības brīvību.

Īpašības un ieguvumi
Zemes tapa šļūtenes spolei: Līmeņrādis
Līmeņrādis
Integrētais līmeņrādis ļauj zemes tapu ieskrūvēt vertikāli, arī nevienmērīgā reljefā.
Zemes tapa šļūtenes spolei: Dārza šļūtenes kaste ar 360° kustību brīvību
Dārza šļūtenes kaste ar 360° kustību brīvību
Uz zemes tapas uzstādītā šļūteņes spole var griezt 360° ap savu asi, kas ļauj ērti laistīt katru dārza stūrīti, neizliecot šļūteni.
Zemes tapa šļūtenes spolei: Viegli uzstādāma
Viegli uzstādāma
Zemes tapu var viegli ieskrūvēt zemē vajadzīgajā vietā, izmantojot divus skrūvgriežus kā sviras.
Uzticama turēšana
  • Izturīgais metāla vārpsts nodrošina ļoti stabilu fiksāciju zemē.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 1.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2
Izmēri (G x P x A) (mm) 190 x 190 x 487
Zemes tapa šļūtenes spolei
Zemes tapa šļūtenes spolei
Zemes tapa šļūtenes spolei
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārzs
  • Zāliens
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
