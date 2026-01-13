Daudzfunkcionāls izsmidzināšanas pistoles komplekts Plus

Izgatavota dažādiem dārza laistīšanas pielietojumiem: daudzfunkcionālā smidzināšanas pistolē ietilpst krāna adapteris un 2 savienotāji ar saķeri (viens ar Aqua Stop).

Viens komplekts daudziem laistīšanas darbiem. Daudzfunkcionālā izsmidzināšanas pistole pielāgojas dažādu augu atšķirīgajām prasībām. Daudzfunkcionālā izsmidzināšanas pistole Plus (Nr. 2.645-269.0) nodrošina darbību bez pilieniem, un tai ir 4 izsmidzināšanas modeļi: duša, smaile un plakana plūsma, kā arī smalka izsmidzināšanas migla. Tas ļauj daudzfunkcionālajai smidzināšanas pistolei veikt ne tikai laistīšanas, bet arī vieglas tīrīšanas uzdevumus. Pagriežamo rokturi ar bloķējamu sprūdu var vērst uz priekšu vai atpakaļ, nodrošinot individuālu vadības komfortu, kas raksturīgs Kärcher. Turklāt komplektā ir 2 augstas kvalitātes Plus universālie savienojumi ar saķeri - viens ar Aqua Stop -, kā arī G3 / 4" krāna savienojuma elements ar G1 / 2" reduktoru. Pateicoties praktiskajai Aqua Stop, ūdens padeve nenotiek, kad sprausla ir noņemta un krāns ir atvērts. Savienotājus var izmantot arī visiem parastajiem dārza šļūtenes diametriem. Starp citu: Kärcher sprauslas un savienotāji ir saderīgi ar visām pieejamajām "click-on" sistēmām, un tos bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.

Īpašības un ieguvumi
Īpaša membrānas tehnoloģija
  • Nodrošina pilienu necaurlaidīgu lietošanu arī izsmidzināšanas modeļa maiņas laikā un pēc ūdens izgriešanas.
Grozāms rokturis
  • Individuāla darbība ar sprūda rokturi vērstu uz priekšu vai atpakaļ.
Ergonomisks vadības vārsts
  • Plūsmas plūsmas ātruma regulēšana tikai ar vienu roku.
Viegli bloķē sprūda rokturi
  • Ērtai un nepārtrauktai laistīšanai.
Četri atlasāmi izsmidzināšanas modeļi ar bloķēšanas funkciju: duša, plakana plūsma, aeratora strūkla, izsmidzināšanas migla
  • Pareizais izsmidzināšanas veids katrai lietošanas vietai.
Mīksti plastmasas elementi
  • Lai nodrošinātu paslīdēšanu, lielāku komfortu un aizsardzību pret bojājumiem.
Noņemams dušas disks
  • Bloķētu sprauslu membrānas tīrīšanai.
Aqua Stop
  • Drošai piederumu atvienošanai no šļūtenes bez izsmidzināšanas.
Universālas sakabes (1/2", 5/8", 3/4")
  • Piemērots visām populārākajām dārza šļūtenēm
"Click" sistēma
  • Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa dzeltena
Svars (kg) 0.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 192 x 70 x 162

Aprīkojums

  • Smidzināšanas strūklu skaits: 4
  • Grozāms rokturis
  • Fiksācija uz roktura
  • Ūdens plūsmas regulēšana
  • Pašiztukšošanās funkcija
  • Mīksti plastmasas elementi
  • Smidzināšanas veids – migla
  • Smidzināšanas veids – horizontāla plakanā strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – smidzinātājs
Daudzfunkcionāls izsmidzināšanas pistoles komplekts Plus
Daudzfunkcionāls izsmidzināšanas pistoles komplekts Plus
Daudzfunkcionāls izsmidzināšanas pistoles komplekts Plus
Daudzfunkcionāls izsmidzināšanas pistoles komplekts Plus
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
  • Viegli netīru virsmu tīrīšanai
  • Lapu tīrīšanai
  • Maigai jutīgu augu laistīšanai, piemēram, stādiem
  • Dzīvžogi, krūmi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija