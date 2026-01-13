Daudzfunkcionāls izsmidzināšanas pistoles komplekts Plus
Izgatavota dažādiem dārza laistīšanas pielietojumiem: daudzfunkcionālā smidzināšanas pistolē ietilpst krāna adapteris un 2 savienotāji ar saķeri (viens ar Aqua Stop).
Viens komplekts daudziem laistīšanas darbiem. Daudzfunkcionālā izsmidzināšanas pistole pielāgojas dažādu augu atšķirīgajām prasībām. Daudzfunkcionālā izsmidzināšanas pistole Plus (Nr. 2.645-269.0) nodrošina darbību bez pilieniem, un tai ir 4 izsmidzināšanas modeļi: duša, smaile un plakana plūsma, kā arī smalka izsmidzināšanas migla. Tas ļauj daudzfunkcionālajai smidzināšanas pistolei veikt ne tikai laistīšanas, bet arī vieglas tīrīšanas uzdevumus. Pagriežamo rokturi ar bloķējamu sprūdu var vērst uz priekšu vai atpakaļ, nodrošinot individuālu vadības komfortu, kas raksturīgs Kärcher. Turklāt komplektā ir 2 augstas kvalitātes Plus universālie savienojumi ar saķeri - viens ar Aqua Stop -, kā arī G3 / 4" krāna savienojuma elements ar G1 / 2" reduktoru. Pateicoties praktiskajai Aqua Stop, ūdens padeve nenotiek, kad sprausla ir noņemta un krāns ir atvērts. Savienotājus var izmantot arī visiem parastajiem dārza šļūtenes diametriem. Starp citu: Kärcher sprauslas un savienotāji ir saderīgi ar visām pieejamajām "click-on" sistēmām, un tos bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.
Īpašības un ieguvumi
Īpaša membrānas tehnoloģija
- Nodrošina pilienu necaurlaidīgu lietošanu arī izsmidzināšanas modeļa maiņas laikā un pēc ūdens izgriešanas.
Grozāms rokturis
- Individuāla darbība ar sprūda rokturi vērstu uz priekšu vai atpakaļ.
Ergonomisks vadības vārsts
- Plūsmas plūsmas ātruma regulēšana tikai ar vienu roku.
Viegli bloķē sprūda rokturi
- Ērtai un nepārtrauktai laistīšanai.
Četri atlasāmi izsmidzināšanas modeļi ar bloķēšanas funkciju: duša, plakana plūsma, aeratora strūkla, izsmidzināšanas migla
- Pareizais izsmidzināšanas veids katrai lietošanas vietai.
Mīksti plastmasas elementi
- Lai nodrošinātu paslīdēšanu, lielāku komfortu un aizsardzību pret bojājumiem.
Noņemams dušas disks
- Bloķētu sprauslu membrānas tīrīšanai.
Aqua Stop
- Drošai piederumu atvienošanai no šļūtenes bez izsmidzināšanas.
Universālas sakabes (1/2", 5/8", 3/4")
- Piemērots visām populārākajām dārza šļūtenēm
"Click" sistēma
- Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|192 x 70 x 162
Aprīkojums
- Smidzināšanas strūklu skaits: 4
- Grozāms rokturis
- Fiksācija uz roktura
- Ūdens plūsmas regulēšana
- Pašiztukšošanās funkcija
- Mīksti plastmasas elementi
- Smidzināšanas veids – migla
- Smidzināšanas veids – horizontāla plakanā strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
- Smidzināšanas veids – smidzinātājs
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes
- Viegli netīru virsmu tīrīšanai
- Lapu tīrīšanai
- Maigai jutīgu augu laistīšanai, piemēram, stādiem
- Dzīvžogi, krūmi