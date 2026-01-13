Metāla smidzināšanas pistole Premium
Augstas kvalitātes un īpaši izturīgs metāla smidzinātājs Premium ir paredzēts īpaši ilglaicīgai laistīšanai un ērti ieguļas rokā.
Visaugstākajām prasībām ir nepieciešams augstas kvalitātes materiāls. Metāla smidzināšanas pistole Premium ne tikai ērti ieguļas rokā, bet arī ir īpaši izturīga un ilgi kalpos, pateicoties metāla apdarei. Pagriežamais rokturis, ar kuru bloķējamo sprūdu var pavērst uz priekšu vai atpakaļ, pārsteidz ar individuālo vadības komfortu, ko piedāvā tikai Kärcher. Ūdens plūsmu pēc vajadzības regulē ar vienu roku, izmantojot vadības vārstu. Turklāt metāla smidzināšanas pistolei Premium ir 2 izsmidzināšanas modeļi: smailes un konusa strūkla. Tos var pastāvīgi pielāgot atbilstoši prasībām. Piemēram, puķu un augu dobju laistīšanai vai rupju netīrumu noņemšanai uz terasēm vai dārza mēbelēm. Starp citu: Kärcher sprauslas un savienotāji ir saderīgi ar visām pieejamajām "click-on" sistēmām, un tos bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.
Īpašības un ieguvumi
Grozāms rokturis
- Individuāla darbība ar sprūda rokturi vērstu uz priekšu vai atpakaļ.
Ergonomisks vadības vārsts
- Plūsmas plūsmas ātruma regulēšana tikai ar vienu roku.
Viegli bloķē sprūda rokturi
- Ērtai un nepārtrauktai laistīšanai.
Nepārtraukti nosakāms izsmidzināšanas veids no cietās strūklas līdz konusveida strūklai
- Ideāli piemērots laistīšanai (konusa strūkla) un tīrīšanai (punktveida strūkla).
Mīksti plastmasas elementi
- Lai nodrošinātu paslīdēšanu, lielāku komfortu un aizsardzību pret bojājumiem.
Augstas kvalitātes metāla elementi
- Par papildus izturību un ilgu kalpošanas laiku.
- Īpaši labi ieguļas rokā ērtai darbībai.
Pašiztukšojas
- Optimāla aizsardzība pret salu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|antracīta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|225 x 42 x 105
Aprīkojums
- Smidzināšanas strūklu skaits: 2
- Grozāms rokturis
- Fiksācija uz roktura
- Ūdens plūsmas regulēšana
- Pašiztukšošanās funkcija
- Mīksti plastmasas elementi
- Metāls
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Videos
Pielietošanas veidi
- Augu laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes
- Viegli netīru virsmu tīrīšanai
Piederumi
Atrast Metāla smidzināšanas pistole Premium rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.