Metall multifunctional spray gun Premium

Izmantojot augstas kvalitātes daudzfunkcionālu izsmidzināšanas pistoli, kas izgatavots no izturīga metāla, dažādus augus var laistīt atbilstoši prasībām. Komplektā rotējams rokturis un pilienveida smidzināšanas galva.

Metāliska daudzfunkcionāla izsmidzināšanas pistole Premium, kas izgatavota no augstas kvalitātes metāla elementiem, ir ārkārtīgi izturīga un tāpēc arī īpaši ilgo kalpos. Tās 4 izsmidzināšanas modeļi - duša, horizontāla plakana plūsma, aeratora strūkla un smalka izsmidzināšanas migla - padara to par daudzpusīgu ierīci dažādu augu laistīšanai ar individuālām prasībām. Maiga izsmidzināšanas migla ir lieliski piemērota jutīgiem augiem, savukārt duša ir ideāla, piemēram, augu un puķu dobju laistīšanai. Izmantojot horizontālo plakano plūsmu, var notīrīt, piemēram, viegli netīras virsmas. Aeratora strūkla nodrošina lielu ūdens plūsmu, kas ir noderīga konteineru piepildīšanai. Kärcher izstrādātā novatoriskā membrānas tehnoloģija uz izsmidzināšanas galvas nodrošina lietošanu bez pilieniem. Kärcher ekskluzīvais piedāvājums: pagriežamais rokturis, ar kuru bloķējamo sprūdu var pavērst uz priekšu vai atpakaļ, ērti ieguļas rokā un nodrošina individuālu darba komfortu. Starp citu: Kärcher sprauslas ir savietojamas ar visām pieejamajām "click-on" sistēmām, un tās bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.

Īpašības un ieguvumi
Īpaša membrānas tehnoloģija
  • Nodrošina pilienu necaurlaidīgu lietošanu smidzināšanas modeļa maiņas laikā un pēc ūdens izgriešanas.
Grozāms rokturis
  • Individuāla darbība ar sprūda rokturi vērstu uz priekšu vai atpakaļ.
Ergonomisks vadības vārsts
  • Plūsmas plūsmas ātruma regulēšana tikai ar vienu roku.
Viegli bloķē sprūda rokturi
  • Ērtai un nepārtrauktai laistīšanai.
Četri atlasāmi izsmidzināšanas modeļi ar bloķēšanas funkciju: duša, plakana plūsma, aeratora strūkla, izsmidzināšanas migla
  • Pareizais izsmidzināšanas veids katrai lietošanas vietai.
Mīksti plastmasas elementi
  • Lai nodrošinātu paslīdēšanu, lielāku komfortu un aizsardzību pret bojājumiem.
Augstas kvalitātes metāla elementi
  • Par papildus izturību un ilgu kalpošanas laiku.
Pašiztukšojas
  • Optimāla aizsardzība pret salu.
Noņemams dušas disks
  • Bloķētu sprauslu membrānas tīrīšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa antracīta
Svars (kg) 0.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 250 x 70 x 130

Aprīkojums

  • Smidzināšanas strūklu skaits: 4
  • Grozāms rokturis
  • Fiksācija uz roktura
  • Ūdens plūsmas regulēšana
  • Pašiztukšošanās funkcija
  • Mīksti plastmasas elementi
  • Metāls
  • Smidzināšanas veids – migla
  • Smidzināšanas veids – horizontāla plakanā strūkla
  • Smidzināšanas veids – aeratora strūkla
  • Smidzināšanas veids – smidzinātājs
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
  • Potētu augu laistīšanai
  • Lapu tīrīšanai
  • Maigai jutīgu augu laistīšanai, piemēram, stādiem
  • Dzīvžogi, krūmi
Piederumi
Atrast Metall multifunctional spray gun Premium rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

