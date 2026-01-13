Misiņa smidzinātāja uzgalis
Īpaši izturīga misiņa sprausla mazu / vidēju platību laistīšanai. Ergonomisks gumijas gredzena rokturis ērtai lietošanai. Pielāgojama ūdens padeves forma - no strūklas līdz miglai.
Izturīgs misiņa smidzinātāja uzgalis mazu līdz vidēji lielu platību un dārzu laistīšanai. Ergonomiskais rokturis ļauj darboties ar vienu roku, lai bez piepūles laistītu visa veida augus un tīrītu dārza rīkus un mēbeles. Strūklas uzgalim ir arī citas noderīgas funkcijas, tādas kā izsmidzināšanas strūklas pielāgošana - no pilnas strūklas līdz vieglai migliņai. Šajā pistolē ir apvienots gan pievilcīgs dizains, gan lietošanas ērtums, kā arī virkne noderīgu funkciju. Īsumā - ideāls risinājums virknei nepieciešamību dārzā. Piezīme. Kärcher smidzinātāja uzgaļi ir saderīgi ar visām pieejamajām ātro savienojumu sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Izgatavots no misiņa
- Garantēta izturība
Mīksti plastmasas elementi ar saķeri
- Lielākam komfortam un aizsardzībai
Nepārtraukti nosakāms izsmidzināšanas veids no cietās strūklas līdz konusveida strūklai
- Ideāli piemērots laistīšanai (konusa strūkla) un tīrīšanai (punktveida strūkla).
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|mjed
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|103 x 36 x 36
Aprīkojums
- Smidzināšanas strūklu skaits: 2
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums