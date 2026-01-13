Nozzle set

Optimālais sākuma līmeņa komplekts ar sprauslu, krāna savienotāju un 2 savienotājiem (vienā ietilpst Aqua Stop). Tūlīt gatavs ērtai dārza laistīšanai.

Pilnīgi saskaņots sprauslu komplekts jūsu dārzam. Sprausla (Nr. 2.645-264.0) ir lieliski piemērota vienkāršiem laistīšanas darbiem. Pateicoties nepārtraukti regulējamiem izsmidzināšanas modeļiem, ūdens sadalījumu pēc vajadzības var pārslēgt starp konusu un punktveida strūklu. To var izmantot ziedu un augu laistīšanai, kā arī rupju netīrumu noņemšanai no dārza apkārtnes. Kad sprausla netiek lietota, ūdens plūsmu uz izsmidzināšanas sprauslas var vienkārši izslēgt. Komplektā ietilpst arī G3/4" krāna savienotājs ar G1/2" reduktoru, kā arī 2 izturīgi universālie savienotāji - viens ar Aqua Stop. Tas novērš ūdens plūsmu šļūtenes galā, pat ja krāns ir atvērts, piemēram, ja sprausla ir noņemta. Savienotājus var izmantot arī visiem parastajiem dārza šļūtenes diametriem. Starp citu: Kärcher sprauslas un savienotāji ir saderīgi ar visām pieejamajām "click-on" sistēmām, un tos bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.

Īpašības un ieguvumi
Mazs un kompakts
  • Viegli izmantot.
Aqua Stop
  • Drošai piederumu atvienošanai no šļūtenes bez izsmidzināšanas.
Pašiztukšojas
  • Optimāla aizsardzība pret salu.
Nepārtraukti nosakāms izsmidzināšanas veids no cietās strūklas līdz konusveida strūklai
  • Ideāli piemērots laistīšanai (konusa strūkla) un tīrīšanai (punktveida strūkla).
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa dzeltena
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 131 x 36 x 36

Aprīkojums

  • Smidzināšanas strūklu skaits: 2
  • Pašiztukšošanās funkcija
  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Augu laistīšana
  • Puķu dobes, dārzeņu dobes
  • Viegli netīru virsmu tīrīšanai
  • SSL Secured
