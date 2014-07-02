Premium metāla strūklas pistole

Īpaši izturīga metāla strūklas Premium pistole nelielu un vidēji lielu platību/dārzu laistīšanai. Ar ergonomisku rokturi, lai var darboties ar vienu roku.

Īpaši izturīga metāla strūklas pistole Premium nelielu un vidēji lielu platību un dārzu laistīšanai. Ergonomiskais rokturis ļauj darboties ar vienu roku, lai bez piepūles laistītu visa veida augus un tīrītu dārza rīkus un mēbeles. Šī inovatīvā strūklas pistole sniedz virkni tādu iespēju, kā nepārtraukta plūsmas regulēšana, vienkārša strūklas iestatīšana, kā arī automātiska viena pirksta bloķēšana un atbrīvošana. Šajā pistolē ir apvienots gan pievilcīgs dizains, gan lietošanas ērtums, kā arī virkne noderīgu funkciju. Īsumā - ideāls risinājums virknei nepieciešamību dārzā. Piezīme. Kärcher smidzinātāja uzgaļi ir saderīgi ar visām pieejamajām "click" tipa sistēmām.

Īpašības un ieguvumi
Automātiska bloķēšana
  • Atslēgšana ar vienu pirkstu
Darbība ar vienu roku
  • Iespēja regulēt ūdens plūsmu.
Ergonomiska vienas rokas vadība
  • Iespējo darbību ar vienu roku
Vienkārša izsmidzināšanas strūklas pielāgošana
  • Precīza izsmidzināšanas modeļa pielāgošana
"Click" sistēma
  • Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Metāla detaļas
  • Garantēta izturība un izturība.
Mīksts rokturis
  • Ērta rokturi vieglai lietošanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 175 x 46 x 200

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Premium metāla strūklas pistole
Premium metāla strūklas pistole
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Potētu augu laistīšanai
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija