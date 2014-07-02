Premium metāla strūklas pistole
Īpaši izturīga metāla strūklas Premium pistole nelielu un vidēji lielu platību/dārzu laistīšanai. Ar ergonomisku rokturi, lai var darboties ar vienu roku.
Īpaši izturīga metāla strūklas pistole Premium nelielu un vidēji lielu platību un dārzu laistīšanai. Ergonomiskais rokturis ļauj darboties ar vienu roku, lai bez piepūles laistītu visa veida augus un tīrītu dārza rīkus un mēbeles. Šī inovatīvā strūklas pistole sniedz virkni tādu iespēju, kā nepārtraukta plūsmas regulēšana, vienkārša strūklas iestatīšana, kā arī automātiska viena pirksta bloķēšana un atbrīvošana. Šajā pistolē ir apvienots gan pievilcīgs dizains, gan lietošanas ērtums, kā arī virkne noderīgu funkciju. Īsumā - ideāls risinājums virknei nepieciešamību dārzā. Piezīme. Kärcher smidzinātāja uzgaļi ir saderīgi ar visām pieejamajām "click" tipa sistēmām.
Īpašības un ieguvumi
Automātiska bloķēšana
- Atslēgšana ar vienu pirkstu
Darbība ar vienu roku
- Iespēja regulēt ūdens plūsmu.
Ergonomiska vienas rokas vadība
- Iespējo darbību ar vienu roku
Vienkārša izsmidzināšanas strūklas pielāgošana
- Precīza izsmidzināšanas modeļa pielāgošana
"Click" sistēma
- Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Metāla detaļas
- Garantēta izturība un izturība.
Mīksts rokturis
- Ērta rokturi vieglai lietošanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|175 x 46 x 200
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums