Smidzināšanas pistoles komplekts
Tūlīt gatavs dārza laistīšani: papildus smidzināšanas pistolei komplektā ir krāna adapteris un 2 universālie savienotāji - viens no tiem ar Aqua Stop.
Viens komplekts ar visu nepieciešamo ērtai dārza laistīšanai. Smidzināšanas pistole (Nr. 2.645-265.0) atvieglo darbu, pateicoties rokturim ar bloķēšanas funkciju, kas nodrošina ūdens plūsmas pastāvīgu uzturēšanu. Turklāt var pastāvīgi pielāgot 2 izsmidzināšanas modeļus: smailes un konusa strūklu. To var izmantot vai nu laistīšanai puķu un augu dobēs, vai arī rupju netīrumu tīrīšanai uz terasēm vai dārza mēbelēm. Papildus smidzināšanas pistolei komplektā ir G3/4" savienotājs ar G1/2 reduktoru, kā arī 2 universālie savienotāji (viens ar Aqua Stop). Savienotājs ar Aqua Stop novērš ūdens plūsmu dārza šļūtenes galā, pat ja, piemēram, sprausla tiek noņemta, kad krāns ir atvērts. Turklāt universālie savienotāji ir piemēroti visiem parastajiem dārza šļūtenes diametriem. Starp citu: Kärcher sprauslas un savienotāji ir saderīgi ar visām pieejamajām "click-on" sistēmām, un tos bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.
Īpašības un ieguvumi
Ergonomisks vadības vārsts
- Plūsmas ātruma regulēšana ar vienu roku.
Viegli bloķē sprūda rokturi
- Ērtai un nepārtrauktai laistīšanai.
Nepārtraukti nosakāms izsmidzināšanas veids no cietās strūklas līdz konusveida strūklai
- Ideāli piemērots laistīšanai (konusa strūkla) un tīrīšanai (punktveida strūkla).
Aqua Stop
- Drošai piederumu atvienošanai no šļūtenes bez izsmidzināšanas.
Pašiztukšojas
- Optimāla aizsardzība pret salu.
"Click" sistēma
- Piemērots visiem zināmajiem zīmoliem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|167 x 42 x 142
Aprīkojums
- Smidzināšanas strūklu skaits: 2
- Fiksācija uz roktura
- Ūdens plūsmas regulēšana
- Pašiztukšošanās funkcija
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Videos
Pielietošanas veidi
- Augu laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes
- Viegli netīru virsmu tīrīšanai