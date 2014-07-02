Smidzinātāja uzgalis

Smidzinātāja uzgalis ar 4 izsmidzināšanas režīmiem nelielu līdz vidēju teritoriju un dārzu laistīšanai. Ar vienu roku ērti regulējama strūkla.

Smidzinātāja uzgalis ar 4 izsmidzināšanas režīmiem nelielu platību un dārzu laistīšanai. Ergonomiskais rokturis ļauj darboties ar vienu roku, lai bez piepūles laistītu visa veida augus. Šī inovatīvā strūklas pistole tāpat sniedz virkni citu iespēju, piemēram, ar vienu roku regulējamu strūklu. Šajā pistolē ir apvienots gan pievilcīgs dizains, gan lietošanas ērtums, kā arī virkne noderīgu funkciju. Īsumā - ideāls risinājums virknei nepieciešamību dārzā. Piezīme. Kärcher smidzinātāja uzgaļi ir saderīgi ar visām pieejamajām "click" tipa sistēmām.

Īpašības un ieguvumi
4 izsmidzināšanas režīmi
Plūsmas ātruma pielāgošana ar vienu roku
  • Viegli un ērti izmantojama
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 195 x 60 x 60

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – migla
  • Smidzināšanas veids – horizontāla plakanā strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – smidzinātājs
