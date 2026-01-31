Spay nozzle Mini

Smidzinātāja uzgalis nelielu līdz vidēju teritoriju un dārzu laistīšanai. Maināms strūklas izsmidzināšanas leņķis - no pilnas strūklas līdz vieglai migliņai. Ar vienu roku ērti regulējama strūkla.

Smidzinātāja uzgalis nelielu līdz vidēju teritoriju un dārzu laistīšanai. Ergonomiskais rokturis ļauj darboties ar vienu roku, lai bez piepūles laistītu visa veida augus. Strūklas uzgalim ir arī citas funkcijas, tādas kā ērta strūklas regulēšanas iespēja ar vienu roku. Maināms strūklas izsmidzināšanas leņķis - no pilnas strūklas līdz vieglai migliņai. Šajā pistolē ir apvienots gan pievilcīgs dizains, gan lietošanas ērtums, kā arī virkne noderīgu funkciju. Īsumā - ideāls risinājums virknei nepieciešamību dārzā. Piezīme. Kärcher smidzinātāja uzgaļi ir saderīgi ar visām pieejamajām "click" tipa sistēmām.

Īpašības un ieguvumi
Uzstādiet ūdens plūsmas ātrumu ar vienu roku (kontroles smidzinātāja uzgalis)
  • Ērtai un vienkāršai apstrādei
Izsmidzināšanas režīmu var pielāgot - no spēcīga līdz vieglam
  • Laistīšanai pēc vajadzības
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 119 x 34 x 34

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Potētu augu laistīšanai
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
