Tīrīšanas smidzināšanas pistole WBS 3

Inovatīvā Kärcher WBS 3 tīrīšanas pistole ar rotācijas strūklu. Ātri notīra netīrus puķu podus, mēbeles un dārza ierīces.

Tīrīšanas pistole WBS 3 ir lielisks katras dārza šļūtenes papildinājums. Vienkārši pievienojiet WBS 3 savienotājam - un jūs esat gatavs darbam! Inovatīvā rotācijas strūkla ātri noņem svaigus netīrumus un veic lielu laukumu tīrīšanu bez piepūles. Tas ļauj ietaupīt laiku līdz pat 50 procentiem, salīdzinot ar klasiskajiem dārza tīrītājiem. Tīrīšanas darbus var arī precīzi pabeigt ar punktveida strūklu, kuru veido ar augstas kvalitātes metāla sprauslu. Ierīce nodrošina ātru un daudzveidīgu lietošanu uz svaigi netīriem objektiem dārzā. Komplektācijā ietilpst divas AA 1,5 V baterijas, kas darbina strūklas rotācijas funkcijas motoru.

Īpašības un ieguvumi
Tīrīšanas smidzināšanas pistole WBS 3: Pievieno un lieto
Pievieno un lieto
Nekādas uzstādīšanas un papildus piederumu. Savietojama ar visām āķu-cilpu sistēmām
Tīrīšanas smidzināšanas pistole WBS 3: Inovatīva rotējošā strūkla
Inovatīva rotējošā strūkla
Rotējošā strūkla samazina tīrīšanas laiku uz pusi, salīdzinot ar parastajām dārza laistīšanas pistolēm. Rotācijas funkcija ar vienu bateriju komplektu līdz vienai stundai.
Tīrīšanas smidzināšanas pistole WBS 3: Precīza punktveida strūkla
Precīza punktveida strūkla
Augstas kvalitātes metāla sprausla nodrošina precīzu tīrīšanu
Ergonomiska forma
  • Ideāli pielietojama jebkurā situācijā.
Vienkārša darbība
  • Viegla pāreja no punktveida strūklas uz rotējošo strūklu.
  • Lielāka kustības brīvība, jo darbināma ar vienu roku.
Pašiztukšojas
  • Optimāla aizsardzība pret salu.
Laistīšanas opcija
  • Punktveida strūkla ir izmantojama arī vienkāršai laistīšanai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Maks. plūsmas apjoms (l/h) 583
Maksimālais ātrums (apgr./min.) 1100
Baterijas darbības laiks (h) apt. 1
Svars bez piederumiem (kg) 0.3
Svars (ar piederumiem) (kg) 0.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 165 x 60 x 203

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Baterijas, kas iekļautas komplektācijā

Aprīkojums

  • Smidzināšanas strūklu skaits: 2
  • Pašiztukšošanās funkcija
  • Punktveida strūkla
  • Rotējošā strūkla
  • Click savienojums
  • Divpakāpju slēdzis
  • Nepieciešamas baterijas
Tīrīšanas smidzināšanas pistole WBS 3
Tīrīšanas smidzināšanas pistole WBS 3
