Tīrīšanas smidzināšanas pistole WBS 3
Inovatīvā Kärcher WBS 3 tīrīšanas pistole ar rotācijas strūklu. Ātri notīra netīrus puķu podus, mēbeles un dārza ierīces.
Tīrīšanas pistole WBS 3 ir lielisks katras dārza šļūtenes papildinājums. Vienkārši pievienojiet WBS 3 savienotājam - un jūs esat gatavs darbam! Inovatīvā rotācijas strūkla ātri noņem svaigus netīrumus un veic lielu laukumu tīrīšanu bez piepūles. Tas ļauj ietaupīt laiku līdz pat 50 procentiem, salīdzinot ar klasiskajiem dārza tīrītājiem. Tīrīšanas darbus var arī precīzi pabeigt ar punktveida strūklu, kuru veido ar augstas kvalitātes metāla sprauslu. Ierīce nodrošina ātru un daudzveidīgu lietošanu uz svaigi netīriem objektiem dārzā. Komplektācijā ietilpst divas AA 1,5 V baterijas, kas darbina strūklas rotācijas funkcijas motoru.
Īpašības un ieguvumi
Pievieno un lietoNekādas uzstādīšanas un papildus piederumu. Savietojama ar visām āķu-cilpu sistēmām
Inovatīva rotējošā strūklaRotējošā strūkla samazina tīrīšanas laiku uz pusi, salīdzinot ar parastajām dārza laistīšanas pistolēm. Rotācijas funkcija ar vienu bateriju komplektu līdz vienai stundai.
Precīza punktveida strūklaAugstas kvalitātes metāla sprausla nodrošina precīzu tīrīšanu
Ergonomiska forma
- Ideāli pielietojama jebkurā situācijā.
Vienkārša darbība
- Viegla pāreja no punktveida strūklas uz rotējošo strūklu.
- Lielāka kustības brīvība, jo darbināma ar vienu roku.
Pašiztukšojas
- Optimāla aizsardzība pret salu.
Laistīšanas opcija
- Punktveida strūkla ir izmantojama arī vienkāršai laistīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|583
|Maksimālais ātrums (apgr./min.)
|1100
|Baterijas darbības laiks (h)
|apt. 1
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.3
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|165 x 60 x 203
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Baterijas, kas iekļautas komplektācijā
Aprīkojums
- Smidzināšanas strūklu skaits: 2
- Pašiztukšošanās funkcija
- Punktveida strūkla
- Rotējošā strūkla
- Click savienojums
- Divpakāpju slēdzis
- Nepieciešamas baterijas
Piederumi
Atrast WBS 3 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.