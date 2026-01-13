Pelnu un sausās uzkopšanas putekļsūcējs AD 2

Ilgstošai pelnu vākšanai paredzētais AD 2 sūcējs ar 14 litru metāla tvertni, filtra attīrīšanu, viegli savāc pelnus ļaujot jums izvairīties no tieša kontakta ar tiem.

AD 2 sūcējs ar 600 W turbīnu un izejošā gaisa filtru nodrošina pārsteidzoši lielu un ilgstošu sūkšanas jaudu padarot pelnu savākšanu ļoti vienkāršu. Tajā integrētā filtrācijas sistēma attīra aizsērējušo filtru ar vienkāršu pogas spiedienu, panākot tūlītēju jaudas pieaugumu. Ātra un vienkārša netīrumu tvertnes iztukšošana bez kontakta ar netīrumiem ir panākta ar viendaļīgas filtra sistēmas (robusts plisētais filtrs un metāla lielo gružu siets) un ērta roktura palīdzību uz tvertnes. Turklāt, lai nodrošinātu augsta līmeņa drošību sūcot pelnus, viss ir izgatavots no augstas kvalitātes ugunsdrošiem materiāliem - metāla tvertne un no metāla ar specializētu pārvalku izgatavotā elastīga šļūtene. Izliektais rokturis nodrošina vieglu pelnu savākšanu gan kurtuves stūros, gan grūti aizsniedzamās vietās skurstenī. Tas nodrošina pilnīgu pelnu savākšanu. Kompaktais dizains nozīmē to, ka tā uzglabāšanai vajag maz vietas un un iesūkšanas šļūteni var viegli novietot glabāšanai uz iekārtas.

Īpašības un ieguvumi
Kärcher ReBoost filtra tīrīšanas tehnoloģija – filtra tīrīšana, piespiežot pogu.
Nemainīgi spēcīgai sūkšanai. Piemērots liela daudzuma netīrumu sūkšanai.
Viendaļīga (ugunsizturīga) filtra sistēma ar robustu plisētu filtru un raupju gružu metāla priekšfiltru
Vienkāršai tvertnes iztukšošanai un tīrīšanai, nenonākot saskarsmē ar netīrumiem. Īpaši augsts komforta līmenis, pateicoties ātrajai filtra izņēmšanai ar vienu darbību.
Ugunsizturīgs materiāls, metāla tvertne un metāla šļūtene (apvalkota).
Maksimāla drošība, sūcot pelnus – pat tad, ja ierīce tiek izmantota nepareizi.
Izliekta rokas caurule
  • Rūpīgai kaktu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai.
1,2 metrus gara sūkšanas šļūtene no apvalkota metāla
  • Liela elastība un elastīgs darbs
Pull & Push fiksācijas sistēma
  • Ērti un ātri atverama, aizverama un iztukšojama tvertne.
Praktisks tvertnes rokturis
  • Ērtai tvertnes iztukšošanai.
Praktiska ierīces novietošanas pozīcija
  • Viegli pieejama vieta sūkšanas šļūtenes uzglabāšanai – ideāls risinājums ierīces novietošanai darba pārtraukuma laikā.
Liels vada āķis
  • Drošai un ērtai savienošanas vada uzglabāšanai.
Kompakts un viegls dizains
  • Ierīces uzglabāšanai, ietaupot vietu
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 600
Sūkšanas jauda (W) 140
Vakuums (mbar) maks. 210
Gaisa plūsma (l/s) maks. 40
Tvertnes tilpums (l) 14
Tvertnes materiāls Metāls
Strāvas kabelis (m) 4
Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm) 35
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) 82
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 4.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 345 x 330 x 440

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.2 m
  • Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Metāls, ar pārklājumu
  • Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Poliesters, liesmu noturīgs
  • Rupjo gružu filtrs
  • Raupja materiāla netīrumu filtrs, materiāls: Metāls

Aprīkojums

  • Filtra tīrīšanas funkcija
  • Ērts tvertnes rokturis
  • Uzglabāšana sūkšanas šļūtenei
  • Āķis strāvas kabelim
  • Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Pielietošanas veidi
  • Pelnu savākšana
  • Kamīni, krāsnis utt.
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija