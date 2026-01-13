Pelnu un sausās uzkopšanas putekļsūcējs AD 2
Ilgstošai pelnu vākšanai paredzētais AD 2 sūcējs ar 14 litru metāla tvertni, filtra attīrīšanu, viegli savāc pelnus ļaujot jums izvairīties no tieša kontakta ar tiem.
AD 2 sūcējs ar 600 W turbīnu un izejošā gaisa filtru nodrošina pārsteidzoši lielu un ilgstošu sūkšanas jaudu padarot pelnu savākšanu ļoti vienkāršu. Tajā integrētā filtrācijas sistēma attīra aizsērējušo filtru ar vienkāršu pogas spiedienu, panākot tūlītēju jaudas pieaugumu. Ātra un vienkārša netīrumu tvertnes iztukšošana bez kontakta ar netīrumiem ir panākta ar viendaļīgas filtra sistēmas (robusts plisētais filtrs un metāla lielo gružu siets) un ērta roktura palīdzību uz tvertnes. Turklāt, lai nodrošinātu augsta līmeņa drošību sūcot pelnus, viss ir izgatavots no augstas kvalitātes ugunsdrošiem materiāliem - metāla tvertne un no metāla ar specializētu pārvalku izgatavotā elastīga šļūtene. Izliektais rokturis nodrošina vieglu pelnu savākšanu gan kurtuves stūros, gan grūti aizsniedzamās vietās skurstenī. Tas nodrošina pilnīgu pelnu savākšanu. Kompaktais dizains nozīmē to, ka tā uzglabāšanai vajag maz vietas un un iesūkšanas šļūteni var viegli novietot glabāšanai uz iekārtas.
Īpašības un ieguvumi
Kärcher ReBoost filtra tīrīšanas tehnoloģija – filtra tīrīšana, piespiežot pogu.Nemainīgi spēcīgai sūkšanai. Piemērots liela daudzuma netīrumu sūkšanai.
Viendaļīga (ugunsizturīga) filtra sistēma ar robustu plisētu filtru un raupju gružu metāla priekšfiltruVienkāršai tvertnes iztukšošanai un tīrīšanai, nenonākot saskarsmē ar netīrumiem. Īpaši augsts komforta līmenis, pateicoties ātrajai filtra izņēmšanai ar vienu darbību.
Ugunsizturīgs materiāls, metāla tvertne un metāla šļūtene (apvalkota).Maksimāla drošība, sūcot pelnus – pat tad, ja ierīce tiek izmantota nepareizi.
Izliekta rokas caurule
- Rūpīgai kaktu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai.
1,2 metrus gara sūkšanas šļūtene no apvalkota metāla
- Liela elastība un elastīgs darbs
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ērti un ātri atverama, aizverama un iztukšojama tvertne.
Praktisks tvertnes rokturis
- Ērtai tvertnes iztukšošanai.
Praktiska ierīces novietošanas pozīcija
- Viegli pieejama vieta sūkšanas šļūtenes uzglabāšanai – ideāls risinājums ierīces novietošanai darba pārtraukuma laikā.
Liels vada āķis
- Drošai un ērtai savienošanas vada uzglabāšanai.
Kompakts un viegls dizains
- Ierīces uzglabāšanai, ietaupot vietu
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|600
|Sūkšanas jauda (W)
|140
|Vakuums (mbar)
|maks. 210
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 40
|Tvertnes tilpums (l)
|14
|Tvertnes materiāls
|Metāls
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|82
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 330 x 440
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Metāls, ar pārklājumu
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Poliesters, liesmu noturīgs
- Rupjo gružu filtrs
- Raupja materiāla netīrumu filtrs, materiāls: Metāls
Aprīkojums
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Ērts tvertnes rokturis
- Uzglabāšana sūkšanas šļūtenei
- Āķis strāvas kabelim
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Pelnu savākšana
- Kamīni, krāsnis utt.