Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery *INT

Ātrai kamīnu, granulu apkures sistēmu vai ogļu grila tīrīšanai bez putekļiem: mūsu ar bateriju darbināmais pelnu putekļsūcējs AD 2 Battery.

Uzticama un droša pelnu, rupju netīrumu, kā arī sīku putekļu daļiņu savākšana ir viens no daudziem mūsu īpaši izstrādāto putekļsūcēju (piemēram, ar akumulatoru darbināmā AD 2 Battery putekļu sūcēja) uzdevumiem. Elastīga iesūkšanas šļūtene, kas izgatavota no apvalkota metāla, pret liesmām izturīga savākšanas tvertne ar 14 litru tilpumu un izturīgs plisēts plakanais filtrs ar rupjo gružu priekšfiltru, kas izgatavots no metāla, garantē maksimālu drošību un putekļu sūkšanu bez putekļiem gaisā. Inovatīvā ReBoost funkcija, kas ar pogas palīdzību iztīra pelnus un putekļus no filtra, nodrošina nemainīgi augstu sūkšanas jaudu. Nepieciešamo jaudu un izturību nodrošina jaudīgais 18 V Kärcher Battery Power maināmais akumulators ar reāllaika tehnoloģiju, lai akumulatora darbības laiku parādītu integrētā LCD displejā. Tagad viegli iztīrīt arī grūti aizsniedzamas vietas, un pēc darba veikšanas sūkšanas šļūtene tiek vienkārši ievietota ierīces korpusa padziļinājumā, ļaujot glabāt iekārtu bez liekas vietas aizņemšanas.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery *INT: 18 V Battery Power maināmā baterija
18 V Battery Power maināmā baterija
Maksimāla pārvietošanas brīvība, pateicoties bezvadu elastībai. Reāllaika tehnoloģija ar LCD displeju akumulatora uzlādes stāvokļa atainošanai. Savietojams ar visām 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēm.
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery *INT: Ugunsizturīgs materiāls, metāla tvertne un metāla šļūtene (apvalkota).
Ugunsizturīgs materiāls, metāla tvertne un metāla šļūtene (apvalkota).
Maksimāla drošība sūcot pelnus - arī nepareizas lietošanas gadījumā.
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery *INT: Kärcher ReBoost filtra tīrīšanas tehnoloģija – filtra tīrīšana, piespiežot pogu.
Kärcher ReBoost filtra tīrīšanas tehnoloģija – filtra tīrīšana, piespiežot pogu.
Spēcīga filtru tīrīšana ar vienas pogas pieskārienu. Pastāvīgi lielai sūkšanas jaudai un lieliem netīrumiem.
Viendaļīga (ugunsizturīga) filtra sistēma ar robustu plisētu filtru un raupju gružu metāla priekšfiltru
  • Ar izturīgu plakanu plisētuu filtru un rupjo gružu metāla priekšfiltru.
  • Vienkāršai tvertnes iztukšošanai un tīrīšanai, nenonākot saskarsmē ar netīrumiem.
  • Īpaši augsts komforta līmenis, pateicoties ātrajai filtra izņēmšanai ar vienu darbību.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
nominālā ieejas jauda (W) 200
Sūkšanas jauda (W) 45
Vakuums (mbar) maks. 95
Gaisa plūsma (l/s) maks. 22
Tvertnes tilpums (l) 14
Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm) 35
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) apt. 13 (2,5 Ah) / apt. 25 (5 Ah)
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) 78
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 3.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6
Izmēri (G x P x A) (mm) 328 x 343 x 431

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.2 m
  • Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Metāls, ar pārklājumu
  • Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Poliesters, liesmu noturīgs
  • Rupjo gružu filtrs
  • Raupja materiāla netīrumu filtrs, materiāls: Metāls

Aprīkojums

  • Tvertnes materiāls: Metāls
  • Filtra tīrīšanas funkcija
  • Uzglabāšana sūkšanas šļūtenei
  • Ērts tvertnes rokturis
  • Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Pielietošanas veidi
  • Pelnu savākšana
  • Kamīni, krāsnis utt.
