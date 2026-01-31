Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU

Jaudīgs pelnu putekļusūcējs AD 2 Battery ar ilgstošas darbības akumulatoru un nemainīgi lielu sūkšanas jaudu, pateicoties iebūvētajai ReBoost funkcijai filtru tīrīšanai. Lieliski piemērots kamīnu un grila tīrīšanai.

Mūsu bezvadu pelnu putekļu sūcējs AD 2 Battery ļauj viegli un ātri iztīrīt pelnus no kamīniem, granulu apkures sistēmām vai kokogļu griliem. Jaudīgās 18 V Kärcher Battery Power maināmās baterijas ar reāllaika tehnoloģiju akumulatora darbības laika parādīšanai integrētajā LCD displejā nodrošina nepieciešamo darbības jaudu. Pateicoties viedajiem jauninājumiem, piemēram, ReBoost funkcijai, tiek nodrošināta efektīva filtra tīrīšanai ar vienu pieskārienu, vienmēr garantējot augstu un pastāvīgu sūkšanas jaudu. Rupji gruži, pelni vai pat smalku putekļu daļiņas tiek uzticami iesūktas arī no grūti aizsniedzamām vietām, pateicoties slīpajam rokturim. Elastīgā sūkšanas šļūtene, kas izgatavota no ar plastmasu pārklāta metāla, kā arī liesmu izturīgā 14 litru tvertne nodrošina maksimālu drošību. Pateicoties robustajam plisētajam filtram ar papildus rupjo netīrumu filtru, kas izgatavots no metāla, izplūdes gaiss ir ir attīrīts no putekļiem. Pēc darba veikšanas sūkšanas šļūtene vienkārši ievieto ierīces korpusa padziļinājumā, nodrošinot vietu taupošu iekārtas uzglabāšanu.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU: 18 V Battery Power maināmā baterija
18 V Battery Power maināmā baterija
Maksimāla pārvietošanas brīvība, pateicoties bezvadu elastībai. Reāllaika tehnoloģija ar LCD displeju akumulatora uzlādes stāvokļa atainošanai. Savietojams ar visām 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēm.
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU: Ugunsizturīgs materiāls, metāla tvertne un metāla šļūtene (apvalkota).
Ugunsizturīgs materiāls, metāla tvertne un metāla šļūtene (apvalkota).
Maksimāla drošība sūcot pelnus - arī nepareizas lietošanas gadījumā.
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU: Kärcher ReBoost filtra tīrīšanas tehnoloģija – filtra tīrīšana, piespiežot pogu.
Kärcher ReBoost filtra tīrīšanas tehnoloģija – filtra tīrīšana, piespiežot pogu.
Spēcīga filtru tīrīšana ar vienas pogas pieskārienu. Pastāvīgi lielai sūkšanas jaudai un lieliem netīrumiem.
Viendaļīga (ugunsizturīga) filtra sistēma ar robustu plisētu filtru un raupju gružu metāla priekšfiltru
  • Ar izturīgu plakanu plisētuu filtru un rupjo gružu metāla priekšfiltru.
  • Vienkāršai tvertnes iztukšošanai un tīrīšanai, nenonākot saskarsmē ar netīrumiem.
  • Īpaši augsts komforta līmenis, pateicoties ātrajai filtra izņēmšanai ar vienu darbību.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
nominālā ieejas jauda (W) 200
Sūkšanas jauda (W) 45
Vakuums (mbar) maks. 95
Gaisa plūsma (l/s) maks. 22
Tvertnes tilpums (l) 14
Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm) 35
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Kapacitāte (Ah) 2.5
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) apt. 13 (2,5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min) 300
Uzlādes strāva (A) 0.5
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) 78
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 3.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 328 x 343 x 431

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
  • Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
  • Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.2 m
  • Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Metāls, ar pārklājumu
  • Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Poliesters, liesmu noturīgs
  • Rupjo gružu filtrs
  • Raupja materiāla netīrumu filtrs, materiāls: Metāls

Aprīkojums

  • Tvertnes materiāls: Metāls
  • Filtra tīrīšanas funkcija
  • Uzglabāšana sūkšanas šļūtenei
  • Ērts tvertnes rokturis
  • Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU
Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU
Videos
Pielietošanas veidi
  • Pelnu savākšana
  • Kamīni, krāsnis utt.
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast AD 2 Battery Set *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija