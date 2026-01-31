Akumulatora pelnu sūcējs AD 2 Battery Set *EU
Jaudīgs pelnu putekļusūcējs AD 2 Battery ar ilgstošas darbības akumulatoru un nemainīgi lielu sūkšanas jaudu, pateicoties iebūvētajai ReBoost funkcijai filtru tīrīšanai. Lieliski piemērots kamīnu un grila tīrīšanai.
Mūsu bezvadu pelnu putekļu sūcējs AD 2 Battery ļauj viegli un ātri iztīrīt pelnus no kamīniem, granulu apkures sistēmām vai kokogļu griliem. Jaudīgās 18 V Kärcher Battery Power maināmās baterijas ar reāllaika tehnoloģiju akumulatora darbības laika parādīšanai integrētajā LCD displejā nodrošina nepieciešamo darbības jaudu. Pateicoties viedajiem jauninājumiem, piemēram, ReBoost funkcijai, tiek nodrošināta efektīva filtra tīrīšanai ar vienu pieskārienu, vienmēr garantējot augstu un pastāvīgu sūkšanas jaudu. Rupji gruži, pelni vai pat smalku putekļu daļiņas tiek uzticami iesūktas arī no grūti aizsniedzamām vietām, pateicoties slīpajam rokturim. Elastīgā sūkšanas šļūtene, kas izgatavota no ar plastmasu pārklāta metāla, kā arī liesmu izturīgā 14 litru tvertne nodrošina maksimālu drošību. Pateicoties robustajam plisētajam filtram ar papildus rupjo netīrumu filtru, kas izgatavots no metāla, izplūdes gaiss ir ir attīrīts no putekļiem. Pēc darba veikšanas sūkšanas šļūtene vienkārši ievieto ierīces korpusa padziļinājumā, nodrošinot vietu taupošu iekārtas uzglabāšanu.
Īpašības un ieguvumi
18 V Battery Power maināmā baterijaMaksimāla pārvietošanas brīvība, pateicoties bezvadu elastībai. Reāllaika tehnoloģija ar LCD displeju akumulatora uzlādes stāvokļa atainošanai. Savietojams ar visām 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēm.
Ugunsizturīgs materiāls, metāla tvertne un metāla šļūtene (apvalkota).Maksimāla drošība sūcot pelnus - arī nepareizas lietošanas gadījumā.
Kärcher ReBoost filtra tīrīšanas tehnoloģija – filtra tīrīšana, piespiežot pogu.Spēcīga filtru tīrīšana ar vienas pogas pieskārienu. Pastāvīgi lielai sūkšanas jaudai un lieliem netīrumiem.
Viendaļīga (ugunsizturīga) filtra sistēma ar robustu plisētu filtru un raupju gružu metāla priekšfiltru
- Ar izturīgu plakanu plisētuu filtru un rupjo gružu metāla priekšfiltru.
- Vienkāršai tvertnes iztukšošanai un tīrīšanai, nenonākot saskarsmē ar netīrumiem.
- Īpaši augsts komforta līmenis, pateicoties ātrajai filtra izņēmšanai ar vienu darbību.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|nominālā ieejas jauda (W)
|200
|Sūkšanas jauda (W)
|45
|Vakuums (mbar)
|maks. 95
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 22
|Tvertnes tilpums (l)
|14
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 13 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|300
|Uzlādes strāva (A)
|0.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|78
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|328 x 343 x 431
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Metāls, ar pārklājumu
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Poliesters, liesmu noturīgs
- Rupjo gružu filtrs
- Raupja materiāla netīrumu filtrs, materiāls: Metāls
Aprīkojums
- Tvertnes materiāls: Metāls
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Uzglabāšana sūkšanas šļūtenei
- Ērts tvertnes rokturis
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Pielietošanas veidi
- Pelnu savākšana
- Kamīni, krāsnis utt.
