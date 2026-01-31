Pelnu un sausās uzkopšanas putekļsūcējs AD 2 Limitētā versija
Pelnu sūcējs ir ideāla ierīce pelnu sūkšanai - vienkārši, ātri un ērti. Ar īpaši garo liesmas izturīgo spraugas uzgali ierīce sasniedz arī grūti pieejamas vietas.
Jaudīgais Kärcher pelnu sūcējs ar īpaši garo liesmas izturīgo spraugas uzgali, pilnībā sasūc pelnu atlikumus – bez saskares ar tiem. Jūs bez piepūles un ļoti efektīvi likvidējat netīrumus arī grūti pieejamās vietās. Pelnu un sausā putekļusūcēja integrētā filtra tīrīšana nodrošina ilgstošu sūkšanas jaudu. Sajūtot jaudas samazināšanos, nospiediet attīrīšanas pogu, lai iztīrītu aizsērējušo filtru - sūkšanas jauda nekavējoties tikts atkal palielināta. Metāla tvertne, elastīga sūkšanas šļūtene, kas izgatavota no pārklāta metāla, un augstākās kvalitātes ugunsizturīgs materiāls nodrošina maksimālu drošību pelnu savākšanas laikā. Pateicoties viendaļīgajai filtru sistēmai, kas sastāv no izturīga plakana kroku filtra un metāla rupjo netīrumu filtra, un praktiskajam rokturim pie konteinera, to var ērti, ātri un bez saskares ar netīrumiem iztukšot. Ierīces kompaktais dizains garantē vietu taupošu uzglabāšanu un iespēju novietot sūkšanas šļūteni ērtā noliektā stāvoklī.
Īpašības un ieguvumi
Kärcher ReBoost filtra tīrīšanas tehnoloģija – filtra tīrīšana, piespiežot pogu.Nemainīgi spēcīgai sūkšanai. Piemērots liela daudzuma netīrumu sūkšanai.
Viendaļīga (ugunsizturīga) filtra sistēma ar robustu plisētu filtru un raupju gružu metāla priekšfiltruVienkāršai tvertnes iztukšošanai un tīrīšanai, nenonākot saskarsmē ar netīrumiem. Īpaši augsts komforta līmenis, pateicoties ātrajai filtra izņēmšanai ar vienu darbību.
Ugunsizturīgs materiāls, metāla tvertne un metāla šļūtene (apvalkota).Maksimāla drošība, sūcot pelnus – pat tad, ja ierīce tiek izmantota nepareizi.
Izliekta rokas caurule
- Rūpīgai kaktu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai.
1,2 metrus gara sūkšanas šļūtene no apvalkota metāla
- Liela elastība un elastīgs darbs
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ērti un ātri atverama, aizverama un iztukšojama tvertne.
Praktisks tvertnes rokturis
- Ērtai tvertnes iztukšošanai.
Praktiska ierīces novietošanas pozīcija
- Viegli pieejama vieta sūkšanas šļūtenes uzglabāšanai – ideāls risinājums ierīces novietošanai darba pārtraukuma laikā.
Liels vada āķis
- Drošai un ērtai savienošanas vada uzglabāšanai.
Kompakts un viegls dizains
- Ierīces uzglabāšanai, ietaupot vietu
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|600
|Sūkšanas jauda (W)
|140
|Vakuums (mbar)
|maks. 210
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 40
|Tvertnes tilpums (l)
|14
|Tvertnes materiāls
|Metāls
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|82
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 330 x 440
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Metāls, ar pārklājumu
- Īpaši garš, ugunsdrošs uzgalis šķirbām
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Poliesters, liesmu noturīgs
- Rupjo gružu filtrs
- Raupja materiāla netīrumu filtrs, materiāls: Metāls
Aprīkojums
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Ērts tvertnes rokturis
- Uzglabāšana sūkšanas šļūtenei
- Āķis strāvas kabelim
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Pelnu savākšana
- Kamīni, krāsnis utt.
Piederumi
Atrast AD 2 Limitētā versija rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.