Pelnu un sausās uzkopšanas putekļsūcējs AD 4 Premium
Ilgstošai pelnu un sausu netīrumu vākšanai paredzētais AD 4 Premium sūcējs ar 17 litru metāla tvertni, filtra attīrīšanu un energoefektivitātes klasi A+ (skalā no A+++ līdz D) viegli savāc pelnus, ļaujot Jums izvairīties no tieša kontakta ar tiem.
AD 4 Premium pelnu sūcējs ar energoefektivitātes klasi A+ (skalā no A+++ līdz D) ar 600 W turbīnu un izplūdes gaisa filtru nodrošina pārsteidzoši lielu un ilgstošu sūkšanas jaudu. Tajā integrētā filtrācijas sistēma attīra aizsērējušo filtru ar vienkāršu pogas spiedienu, panākot tūlītēju jaudas pieaugumu. Ātra un vienkārša netīrumu tvertnes iztukšošana bez kontakta ar netīrumiem ir panākta ar viendaļīgu filtra sistēmu (izturīgs plakanais filtrs un metāla lielo gružu siets) un ērtu rokturi uz tvertnes. Turklāt, lai nodrošinātu augsta līmeņa drošību, sūcot pelnus, izgatavošanā izmantoti augstas kvalitātes ugunsdroši materiāli. Izliektais rokturis nodrošina vieglu pelnu savākšanu gan kurtuves kaktos, gan grūti aizsniedzamās vietās skurstenī. Komplektā esošais cieto grīdas segumu uzkopšanas uzgalis un augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda caurules ļauj šo iekārtu izmantot kā pilnvērtīgu putekļsūcēju sausajai uzkopšanai. Citas praktiskas īpašības: uz iekārtas izveidotas vietas elektrības kabeļa, piederumu un iesūkšanas cauruļu novietošanai darbu pārtraukumos.
Īpašības un ieguvumi
Kärcher ReBoost filtra tīrīšanaIntegrēta filtra tīrīšana, piespiežot pogu. Lielai un ilgnoturīgai sūkšanas jaudai Piemērots liela daudzuma netīrumu sūkšanai.
1 komponenta filtra sistēmaSastāv no slāņota metāla un raupja materiāla filtra. Atsevišķs papildu izplūdes filtrs (vienīgi AD 4 Premium). Tā kā filtra izņemšana ir vienkārša un tvertni iespējams tīrīt bez nonākšanas saskarē ar netīrumiem, tiek nodrošināts maksimāls komforts.
Ugunsizturīgs materiāls, metāla tvertne, apvalkota metāla caurule un rokturis ar aizsardzību pret elektrostatisko izlādi.Maksimālai drošībai pelnu sūkšanas laikā vai nepiemērota lietojuma gadījumā.
Īpaši piederumi pārveidošanai par sauso netīrumu putekļsūcēju.
- Piemērots arī cietu virsmu sūkšanai.
- Daudzveidīgs lietojums.
Izliekta rokas caurule
- Rūpīgai kaktu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai.
1,7 m sūkšanas caurule no apvalkota metāla
- Drošam darbam.
- Laba lokanība un elastība.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ērti un ātri atverama, aizverama un iztukšojama tvertne.
Praktiski tvertnes rokturi
- Ērtai tvertnes iztukšošanai.
- Nav saskares ar netīrumiem.
Praktiska piederumu uzglabāšana uz ierīces + novietošanas pozīcija
- Tiek nodrošināta kompakta, droša un ērta komplektā ietilpstošo piederumu un kabeļa uzglabāšana.
- Ideāls risinājums, lai atbalstītu sūkšanas caurules ar grīdas sprauslām un sūkšanas šļūteni darba pārtraukuma laikā.
Ritenīši
- Elastīgi izmantojams.
- Neierobežota kustību brīvība.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|600
|Sūkšanas jauda (W)
|150
|Vakuums (mbar)
|maks. 215
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 42
|Tvertnes tilpums (l)
|17
|Tvertnes materiāls
|Metāls
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|<= 80
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|365 x 330 x 565
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.7 m
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Metāls, ar pārklājumu
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Uzgalis sausu netīrumu savākšanai: Ugunsizturīgs
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Poliesters, liesmu noturīgs
- Izplūdes gaisa filtrs
- Rupjo gružu filtrs
- Raupja materiāla netīrumu filtrs, materiāls: Metāls
Aprīkojums
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Ērts tvertnes rokturis
- Uzglabāšana sūkšanas šļūtenei
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Āķis strāvas kabelim
- Riteņi
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Pelnu savākšana
- Kamīni, krāsnis utt.
- Raupji netīrumi
- Sausie netīrumi
- Darbnīca
- Garāža
- Pagrabs
- Hobija darbnīca