Akumulatora putekļsūcējs KVA 2
KVA 2 – kompakts, viegls, īpaši jaudīgs! Maksimāla manevrējamība un tīrība uz visiem grīdas segumiem, pateicoties 180° grozāmajam savienojumam.
KVA 2 bezvadu putekļsūcējs – baudiet jaunu tīrīšanas ērtību līmeni! Šis kompaktais putekļsūcējs apvieno izcilu veiktspēju un lietotājam draudzīgu dizainu, lai nodrošinātu nevainojami tīru mājokli. Maksimāla veiktspēja, neskatoties uz kompaktajiem izmēriem. KVA 2 optimizētais blīvējums nodrošina izcilu putekļu savākšanu uz visu veidu grīdām. Trīs tīrīšanas režīmi ir piemēroti jebkuram izaicinājumam – no ātras atsevišķas vietas tīrīšanas līdz pamatīgu netīrumu noņemšanai. Tas ar svaru tikai aptuveni 2,1 kg ir ideāli piemērots tīrīšanai bez piepūles – pat virs galvas. Pateicoties 180° grozāmajam savienojumam, iekārta ir ļoti manevrētspējīga. Īpaši klusa putekļsūcēja darbība ar trokšņa līmeni zem 78 dB maksimālam komfortam. Daudzpakāpju HEPA filtru sistēma nodrošina veselīgu iekštelpu gaisu, filtrējot 99,9 % daļiņu (testēts saskaņā ar EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), un garantē tīru izplūdes gaisu – putekļsūcējs būs ideāla izvēle cilvēkiem, kas sirgst ar alerģijām. Lai nodrošinātu maksimālas ērtības, KVA 2 var uzlādēt, izmantojot USB-C. Komplektācijā ietilpst spraugu uzgalis, mīksta putekļu slaucīšanas birste un sienas balstenis. KVA 2 – Jūsu ideālais partneris tīrai mājai.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši viegls un kompaktsSver tikai 2,1 kg, lai tīrīšana būtu viegla – pat virs galvas vai uz kāpnēm. Viegls kā spalviņa – tikai aptuveni 1,3 kg rokas putekļsūcēja režīmā – un ideāli piemērots mēbeļu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Vienkārša un intuitīva lietošana un glīts dizains.
180° savienojums – manevrētējamībai un lietošanai dažādās pozīcijāsLieliska manevrētspēja ātrai un efektīvai tīrīšanai. Viegli manevrē ap mēbelēm un nodrošina rūpīgu grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanu. Nākamā līmeņa ērtības un pielāgojamība.
HEPA filtrs nodrošina vairāk nekā 99,9 % filtrācijuElpojiet brīvi: HEPA filtrs nodrošina tīru un veselīgu iekštelpu gaisu. Aiztur 99,9 % daļiņu (testēts saskaņā ar EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideāli piemērots cilvēkiem, kas sirgst ar alerģijām. Higiēniskai un tīrai mājai bez putekļiem un alergēniem.
Efektīva turbo birste
- Vismodernākā grīdas uzgaļa tehnoloģija ar elektrisko piedziņu nodrošina rūpīgu tīrīšanu uz jebkura veida grīdām.
- Perfekti izstrādātais blīvējums nodrošina maksimālu iesūkšanas jaudu un efektīvu netīrumu savākšanu – pat tad, ja jāsaskaras ar noturīgiem netīrumiem.
- Viegli savāc mājdzīvnieku spalvas, putekļus un raupjus netīrumus no paklājiem, cietajām grīdām un tapsējuma.
Ātrgaitas bezslotiņu līdzstrāvas elektromotors – jaudīgs un izturīgs
- Iespaidīga tīrīšanas veiktspēja, pateicoties lielajam ātrumam un optimālai sūkšanas jaudai.
- Bezslotiņu elektromotors izturībai un uzticamībai. Tas pagarina putekļsūcēja kalpošanas laiku.
Īpaši klusa tīrīšana (maks. 78 dB)
- Īpaši klusa putekļsūcēja darbība ar 78 dB maksimālo trokšņa līmeni.
- Ideāli piemērots mājsaimniecībām ar bērniem un mājdzīvniekiem – bez liekiem trokšņiem.
Trīs tīrīšanas režīmi
- Pielāgojas dažādām grīdām un netīrības līmenim, lai allaž nodrošinātu optimālu tīrīšanas rezultātu.
- Minimālais tīrīšanas režīms enerģijas taupīšanai un līdz 40 minūšu darbības laikam.
- Maksimāla tīrīšanas jauda noturīgiem netīrumiem – mirdzoši tīram rezultātam.
USB-C uzlāde papildu ērtībai
- Savietojams ar lielāko daļu baterijas lādētāju maksimālai lietošanas ērtībai.
- Nekad vairs neuztrauksieties par kabeļa mezgliem vai pārvietošanu – vienkārši un praktiski.
- Universāls uzlādes kabelis gādā par ātrāku uzlādes laiku.
Pilnībā aprīkots, daudzveidīgi lietojams. Vietu taupoša uzglabāšana.
- Plašs piederumu klāsts: uzgalis spraugām, mīkstā putekļu birste un sienas balstenis – viss, kas nepieciešams tīrīšanai mājās.
- Vietu taupoša uzglabāšana – ideāli piemērots maziem dzīvokļiem vai visur, kur ir maz vietas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Tvertnes tilpums (ml)
|600
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|eco!efficiency režīms: / apt. 40 Parastais režīms: / apt. 20 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 9
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|240
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1100 x 250 x 224
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- HEPA filtra tips: HEPA gaisa filtrs (EN 1882:1998)
- Augstas efektivitātes filtrs: 1 Gabals(i)
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis mēbelēm "divi vienā"
- Mazais sienas balstenis
Aprīkojums
- Lādētājs: 5 V – 12 V USB-C uzlādes kabelis + adapteris (pa 1 gab.)
- Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Ar paklāju klātas grīdas
- Pat noturīgi netīrumi
- Viegli netīru virsmu tīrīšanai
- Raupji netīrumi
- Smalki netīrumi
- Sausie netīrumi
- Mājdzīvnieku spalvas
Piederumi
Atrast KVA 2 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.