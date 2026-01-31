Akumulatora putekļsūcējs KVA 2

KVA 2 – kompakts, viegls, īpaši jaudīgs! Maksimāla manevrējamība un tīrība uz visiem grīdas segumiem, pateicoties 180° grozāmajam savienojumam.

KVA 2 bezvadu putekļsūcējs – baudiet jaunu tīrīšanas ērtību līmeni! Šis kompaktais putekļsūcējs apvieno izcilu veiktspēju un lietotājam draudzīgu dizainu, lai nodrošinātu nevainojami tīru mājokli. Maksimāla veiktspēja, neskatoties uz kompaktajiem izmēriem. KVA 2 optimizētais blīvējums nodrošina izcilu putekļu savākšanu uz visu veidu grīdām. Trīs tīrīšanas režīmi ir piemēroti jebkuram izaicinājumam – no ātras atsevišķas vietas tīrīšanas līdz pamatīgu netīrumu noņemšanai. Tas ar svaru tikai aptuveni 2,1 kg ir ideāli piemērots tīrīšanai bez piepūles – pat virs galvas. Pateicoties 180° grozāmajam savienojumam, iekārta ir ļoti manevrētspējīga. Īpaši klusa putekļsūcēja darbība ar trokšņa līmeni zem 78 dB maksimālam komfortam. Daudzpakāpju HEPA filtru sistēma nodrošina veselīgu iekštelpu gaisu, filtrējot 99,9 % daļiņu (testēts saskaņā ar EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), un garantē tīru izplūdes gaisu – putekļsūcējs būs ideāla izvēle cilvēkiem, kas sirgst ar alerģijām. Lai nodrošinātu maksimālas ērtības, KVA 2 var uzlādēt, izmantojot USB-C. Komplektācijā ietilpst spraugu uzgalis, mīksta putekļu slaucīšanas birste un sienas balstenis. KVA 2 – Jūsu ideālais partneris tīrai mājai.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs KVA 2: Īpaši viegls un kompakts
Īpaši viegls un kompakts
Sver tikai 2,1 kg, lai tīrīšana būtu viegla – pat virs galvas vai uz kāpnēm. Viegls kā spalviņa – tikai aptuveni 1,3 kg rokas putekļsūcēja režīmā – un ideāli piemērots mēbeļu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Vienkārša un intuitīva lietošana un glīts dizains.
Akumulatora putekļsūcējs KVA 2: 180° savienojums – manevrētējamībai un lietošanai dažādās pozīcijās
180° savienojums – manevrētējamībai un lietošanai dažādās pozīcijās
Lieliska manevrētspēja ātrai un efektīvai tīrīšanai. Viegli manevrē ap mēbelēm un nodrošina rūpīgu grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanu. Nākamā līmeņa ērtības un pielāgojamība.
Akumulatora putekļsūcējs KVA 2: HEPA filtrs nodrošina vairāk nekā 99,9 % filtrāciju
HEPA filtrs nodrošina vairāk nekā 99,9 % filtrāciju
Elpojiet brīvi: HEPA filtrs nodrošina tīru un veselīgu iekštelpu gaisu. Aiztur 99,9 % daļiņu (testēts saskaņā ar EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideāli piemērots cilvēkiem, kas sirgst ar alerģijām. Higiēniskai un tīrai mājai bez putekļiem un alergēniem.
Efektīva turbo birste
  • Vismodernākā grīdas uzgaļa tehnoloģija ar elektrisko piedziņu nodrošina rūpīgu tīrīšanu uz jebkura veida grīdām.
  • Perfekti izstrādātais blīvējums nodrošina maksimālu iesūkšanas jaudu un efektīvu netīrumu savākšanu – pat tad, ja jāsaskaras ar noturīgiem netīrumiem.
  • Viegli savāc mājdzīvnieku spalvas, putekļus un raupjus netīrumus no paklājiem, cietajām grīdām un tapsējuma.
Ātrgaitas bezslotiņu līdzstrāvas elektromotors – jaudīgs un izturīgs
  • Iespaidīga tīrīšanas veiktspēja, pateicoties lielajam ātrumam un optimālai sūkšanas jaudai.
  • Bezslotiņu elektromotors izturībai un uzticamībai. Tas pagarina putekļsūcēja kalpošanas laiku.
Īpaši klusa tīrīšana (maks. 78 dB)
  • Īpaši klusa putekļsūcēja darbība ar 78 dB maksimālo trokšņa līmeni.
  • Ideāli piemērots mājsaimniecībām ar bērniem un mājdzīvniekiem – bez liekiem trokšņiem.
Trīs tīrīšanas režīmi
  • Pielāgojas dažādām grīdām un netīrības līmenim, lai allaž nodrošinātu optimālu tīrīšanas rezultātu.
  • Minimālais tīrīšanas režīms enerģijas taupīšanai un līdz 40 minūšu darbības laikam.
  • Maksimāla tīrīšanas jauda noturīgiem netīrumiem – mirdzoši tīram rezultātam.
USB-C uzlāde papildu ērtībai
  • Savietojams ar lielāko daļu baterijas lādētāju maksimālai lietošanas ērtībai.
  • Nekad vairs neuztrauksieties par kabeļa mezgliem vai pārvietošanu – vienkārši un praktiski.
  • Universāls uzlādes kabelis gādā par ātrāku uzlādes laiku.
Pilnībā aprīkots, daudzveidīgi lietojams. Vietu taupoša uzglabāšana.
  • Plašs piederumu klāsts: uzgalis spraugām, mīkstā putekļu birste un sienas balstenis – viss, kas nepieciešams tīrīšanai mājās.
  • Vietu taupoša uzglabāšana – ideāli piemērots maziem dzīvokļiem vai visur, kur ir maz vietas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Spriegums (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) < 78
Tvertnes tilpums (ml) 600
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min) eco!efficiency režīms: / apt. 40 Parastais režīms: / apt. 20 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 9
Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min) 240
Svars bez piederumiem (kg) 2.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 1100 x 250 x 224

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • HEPA filtra tips: HEPA gaisa filtrs (EN 1882:1998)
  • Augstas efektivitātes filtrs: 1 Gabals(i)
  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis mēbelēm "divi vienā"
  • Mazais sienas balstenis

Aprīkojums

  • Lādētājs: 5 V – 12 V USB-C uzlādes kabelis + adapteris (pa 1 gab.)
  • Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
Akumulatora putekļsūcējs KVA 2
Akumulatora putekļsūcējs KVA 2
Akumulatora putekļsūcējs KVA 2
Akumulatora putekļsūcējs KVA 2
Akumulatora putekļsūcējs KVA 2
Videos
Pielietošanas veidi
  • Cietie grīdas segumi
  • Ar paklāju klātas grīdas
  • Pat noturīgi netīrumi
  • Viegli netīru virsmu tīrīšanai
  • Raupji netīrumi
  • Smalki netīrumi
  • Sausie netīrumi
  • Mājdzīvnieku spalvas
Piederumi
Atrast KVA 2 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija