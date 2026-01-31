Akumulatora putekļsūcējs VCS 3 Nano
Bezvadu putekļsūcējs VCS 3 Nano – kompakts un jaudīgs palīgs tīras mājas uzturēšanai ar novatorisku netīrumu noteikšanu, viedo sūkšanas jaudas regulēšanu un LED apgaismojumu.
Bezvadu putekļsūcējs VCS 3 Nano ir kompakts un jaudīgs palīgs ikdienas uzkopšanai. Pateicoties viedajai netīrumu noteikšanai, sūkšanas spēks tiek automātiski pielāgots netīrumu līmenim, lai nodrošinātu efektīvu tīrīšanu un iespējami ilgāku baterijas darbības laiku. Clean Control ekrāns sniedz informāciju par pašreizējo tīrīšanas režīmu un netīrumu līmeni. Modernā bezslotiņu līdzstrāvas elektromotora tehnoloģija un optimizēts grīdas uzgalis garantē izcilu putekļu savākšanu no visām virsmām. LED apgaismojums grīdas uzgalī padara redzamus pat visniecīgākos netīrumus. 180° grozāmais savienojums nodrošina augstu manevrējamību un ļauj viegli pārvietoties ap mēbelēm un kaktos. Daudzpakāpju HEPA filtrēšanas sistēma, kas uzticami uztver 99,9 % (testēts saskaņā ar EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) no uzsūktām daļiņām, nodrošina tīru izplūdes gaisu, padarot VCS 3 Nano par ideālu izvēli cilvēkiem, kas sirgst ar alerģijām. Trokšņa līmenis mazāks nekā 79 dB, kas ir ideāli piemērots mājsaimniecībām ar bērniem vai mājdzīvniekiem. USB-C uzlāde nodrošina papildu ērtības un elastīgumu, turklāt iekārtu var uzglabāt sienas balstenī, lai ietaupītu vietu uzglabāšanas laikā.
Īpašības un ieguvumi
"Auto Sense" tehnoloģijaInteliģenta netīrumu noteikšana optimizē tīrīšanas veiktspēju automātiskajā režīmā. Šis režīms automātiski nosaka netīrumu daudzumu un atbilstoši tam trīs posmos pielāgo sūkšanas jaudu.
Clean Control ekrānsEkrāns pastāvīgi atjaunina informāciju par tīrīšanas procesu un iekārtas stāvokli, tostarp tīrīšanas režīmu, netīrumu pakāpi uz grīdas (automātiskajā režīmā) un baterijas stāvokli. Automātiskajā režīmā ekrāns izmanto krāsu kodu, lai norādītu netīrumu pakāpi: tirkīza krāsa nozīmē, ka netīrumu nav vai ir maz, zila krāsa – vidēju netīrumu pakāpi, bet violeta krāsa – ievērojamu netīrumu pakāpi.
180° grozāmais savienojums un LED apgaismojumsVCS 3 Nano viegli pārvietojas ap jebkādiem šķēršļiem un apgaismo pat visdziļākos kaktus – nodrošinot rūpīgu tīrīšanu bez kompromisiem.
Īpaši viegls un kompakts
- Tā kopējais svars ir tikai aptuveni 2,3 kg, tādējādi tīrīšana ir atvieglota, īpaši kāpnēs vai virs galvas.
- Rokas putekļsūcēja režīmā tas ir vēl vieglāks – bez piederumiem tā svars ir tikai aptuveni 1,4 kg.
HEPA filtrs nodrošina vairāk nekā 99,9 % filtrāciju
- Elpojiet brīvi: HEPA filtrs nodrošina tīru un veselīgu iekštelpu gaisu.
- Aiztur 99,9 % daļiņu (testēts saskaņā ar EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideāli piemērots cilvēkiem, kas sirgst ar alerģijām.
- Higiēniskai un tīrai mājai bez putekļiem un alergēniem.
Efektīva turbo birste
- Vismodernākā grīdas uzgaļa tehnoloģija ar elektrisko piedziņu nodrošina rūpīgu tīrīšanu uz jebkura veida grīdām.
- Perfekti izstrādātais blīvējums nodrošina maksimālu iesūkšanas jaudu un efektīvu netīrumu savākšanu – pat tad, ja jāsaskaras ar noturīgiem netīrumiem.
- Viegli savāc mājdzīvnieku spalvas, putekļus un raupjus netīrumus no paklājiem, cietajām grīdām un tapsējuma.
Ātrgaitas bezslotiņu līdzstrāvas elektromotors – jaudīgs un izturīgs
- Iespaidīga tīrīšanas veiktspēja, pateicoties lielajam ātrumam un optimālai sūkšanas jaudai.
- Bezslotiņu elektromotors izturībai un uzticamībai. Tas pagarina putekļsūcēja kalpošanas laiku.
Klusa darbība (maksimālais 79 dB)
- Ideāli piemērots mājsaimniecībām ar bērniem un mājdzīvniekiem – bez liekiem trokšņiem.
Trīs tīrīšanas režīmi
- eco!mode režīmā iekārta patērē divas reizes mazāk enerģijas nekā automātiskajā režīmā un darbojas līdz pat 50 minūtēm.
- Automātiskais režīms automātiskai sūkšanas jaudas regulēšanai.
- Boost režīms maksimālai jaudai, lai iztīrītu grūti noņemamus netīrumus – mirdzoši tīriem rezultātiem.
USB-C savienojums un plašs piederumu klāsts
- Saderīgs ar lielāko daļu baterijas lādētāju USB-C savienojuma dēļ.
- Pareizais piederums katram tīrīšanas uzdevumam: vai tas būtu spraugu uzgalis, mīksta birste mēbelēm vai uzgalis tapsējumam.
- Sienas balstenis, lai ietaupītu vietu uzglabāšanai – ideāls maziem dzīvokļiem un šaurām telpām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Tvertnes tilpums (ml)
|600
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (/min)
|eco!efficiency režīms: / apt. 50 Parastais režīms: / apt. 20 Palielinātas jaudas (Boost) režīms: / apt. 10
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|240
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1100 x 250 x 224
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- HEPA filtra tips: HEPA gaisa filtrs (EN 1882:1998)
- Augstas efektivitātes filtrs: 1 Gabals(i)
- Universālais grīdas uzgalis
- Uzgalis spraugām
- Mīksta birstīte putekļiem
- Piederumu turētājs
- Mazais sienas balstenis
Aprīkojums
- Lādētājs: 5 V – 12 V USB-C uzlādes kabelis + adapteris (pa 1 gab.)
- Bezmaisiņa filtrācijas sistēma
- Uzgalis tapsējumam
- Putekļu sensors
Videos
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Paklāji
- Tekstila virsmas
- Kāpnes
Piederumi
Atrast VCS 3 Nano rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.