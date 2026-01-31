Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin Go!Further

S 4 Twin Go!Further ir ierobežotas sērijas slaucīšanas iekārta melnā krāsā, kas izgatavota no 30 % pārstrādātas plastmasas¹⁾ un aprīkots ar ekskluzīviem piederumiem.

Stumjamā slaucīšanas iekārta S 4 Twin Go!Further, kas iet vienu soli tālāk – ierobežotās sērijas iekārta melnā krāsā, kas izgatavota no 30 % pārstrādātas plastmasas¹⁾, ar ekskluzīviem piederumiem nodrošina labāko tīrīšanas rezultātu un augstu komforta līmeni. Ar savu jaudīgo cilindrveida birsti, divām sānu birstēm un kopējo slaucīšanas platumu 680 mm tas viegli izslaucīs platības līdz 2400 m² stundā. Iekārta atkritumus nogādā tieši 20 litru netīrumu tvertnē. Sānu birstu garie sari nodrošina rūpīgu tīrīšanu līdz pat malai. Turklāt S 4 Twin Go!Further ir aprīkota ar atkritumu savācēju, ko var ērti piestiprināt pie stūres roktura. Tas nozīmē, ka pat rupjus netīrumus, piemēram, atkritumus, var savākt higiēniski un bez liekas noliekšanās. Jebkurā brīdī augstumā pieregulējamo stumšanas rokturi var optimāli pielāgot lietotāja augumam. Iekārtu var viegli salocīt pēc nepieciešamības un bez noliekšanās, par to gādā kājas plāksne pie rāmja – tādējādi arī tiek ietaupīta vieta uzglabāšanai. Slaucītāju var pārnēsāt aiz roktura. Pateicoties sānu birstēm, kuras var piestiprināt bez instrumentiem, iekārta ir gatava lietošanai pavisam īsā laikā.

Īpašības un ieguvumi
Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin Go!Further: Praktisks vāciņš sānu birstei.
Praktisks vāciņš sānu birstei.
Bezinstrumentu savienojums ārtai un vienkāršai birstu nomaiņai.
Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin Go!Further: Atkritumu satveršanas knaibles, ko iespējams nostiprināt uz ierīces stumšanai paredzētā roktura.
Atkritumu satveršanas knaibles, ko iespējams nostiprināt uz ierīces stumšanai paredzētā roktura.
Higiēniska atkritumu pacelšana ietves malā vai dzīvžogā un puķu dobēs bez nepieciešamības pieliekties.
Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin Go!Further: Ilgtspējības funkcijas
Ilgtspējības funkcijas
Dizains ar 30 % pārstrādātas plastmasas¹⁾. Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra. Iepakojumā ir plastmasas maisiņi, kas izgatavoti no vismaz 50 % pārstrādāta materiāla²⁾.
Augstuma regulācija ar bajonetes savienojumu
  • Mugurai draudzīgu slaucīšanu nodrošina atbilstoša roktura augstuma regulēšana
Ērta balsta plāksne.
  • Viegli salokāms rokturis - vietu taupošai glabāšanai.
Viegla netīrumu tvertnes izņemšana
  • Vienkārša tvertnes iztukšošana
Vertikāls gružu konteiners
  • Tvertnes iztukšošana bez nepieciešamības saskarties ar netīrumiem
Slaucīšana gar grīdlīsti
  • Rūpīga kakltu, stūru, un šķirbu slaucīšana.
Praktisks rokturis pārnēsāšanai
  • Rokturis nodrošina slaucītāja vieglu pārnēsāšanu un uzglabāšanu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Darba platums ar sānu birsti (mm) 680
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 2400
Korpuss / rāmis Plastmasa
Gružu tvertne (l) 20
Krāsa melna
Svars bez piederumiem (kg) 10.2
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 10.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 760 x 668 x 940

¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. / ²⁾ Attiecas uz iepakojumu kastē.

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Atkritumu savācējs: 1 Gabals(i)
  • Sānu birste: 2 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Ergonomisks virzīšanas rokturis
  • Roktura bezpakāpju regulācija
  • Glabāšanas pozīcija
  • Pēda vietu taupošai uzglabāšanai
  • Sānu birstes nomaiņa bez instrumentiem
  • Vertikāls gružu konteiners
Pielietošanas veidi
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Celiņi ap māju
  • Celiņi
  • Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
  • Pagrabs
Piederumi
Atrast S 4 Twin Go!Further rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija