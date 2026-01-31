Stumjama slaucīšanas mašīna S 4 Twin Go!Further
S 4 Twin Go!Further ir ierobežotas sērijas slaucīšanas iekārta melnā krāsā, kas izgatavota no 30 % pārstrādātas plastmasas¹⁾ un aprīkots ar ekskluzīviem piederumiem.
Stumjamā slaucīšanas iekārta S 4 Twin Go!Further, kas iet vienu soli tālāk – ierobežotās sērijas iekārta melnā krāsā, kas izgatavota no 30 % pārstrādātas plastmasas¹⁾, ar ekskluzīviem piederumiem nodrošina labāko tīrīšanas rezultātu un augstu komforta līmeni. Ar savu jaudīgo cilindrveida birsti, divām sānu birstēm un kopējo slaucīšanas platumu 680 mm tas viegli izslaucīs platības līdz 2400 m² stundā. Iekārta atkritumus nogādā tieši 20 litru netīrumu tvertnē. Sānu birstu garie sari nodrošina rūpīgu tīrīšanu līdz pat malai. Turklāt S 4 Twin Go!Further ir aprīkota ar atkritumu savācēju, ko var ērti piestiprināt pie stūres roktura. Tas nozīmē, ka pat rupjus netīrumus, piemēram, atkritumus, var savākt higiēniski un bez liekas noliekšanās. Jebkurā brīdī augstumā pieregulējamo stumšanas rokturi var optimāli pielāgot lietotāja augumam. Iekārtu var viegli salocīt pēc nepieciešamības un bez noliekšanās, par to gādā kājas plāksne pie rāmja – tādējādi arī tiek ietaupīta vieta uzglabāšanai. Slaucītāju var pārnēsāt aiz roktura. Pateicoties sānu birstēm, kuras var piestiprināt bez instrumentiem, iekārta ir gatava lietošanai pavisam īsā laikā.
Īpašības un ieguvumi
Praktisks vāciņš sānu birstei.Bezinstrumentu savienojums ārtai un vienkāršai birstu nomaiņai.
Atkritumu satveršanas knaibles, ko iespējams nostiprināt uz ierīces stumšanai paredzētā roktura.Higiēniska atkritumu pacelšana ietves malā vai dzīvžogā un puķu dobēs bez nepieciešamības pieliekties.
Ilgtspējības funkcijasDizains ar 30 % pārstrādātas plastmasas¹⁾. Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra. Iepakojumā ir plastmasas maisiņi, kas izgatavoti no vismaz 50 % pārstrādāta materiāla²⁾.
Augstuma regulācija ar bajonetes savienojumu
- Mugurai draudzīgu slaucīšanu nodrošina atbilstoša roktura augstuma regulēšana
Ērta balsta plāksne.
- Viegli salokāms rokturis - vietu taupošai glabāšanai.
Viegla netīrumu tvertnes izņemšana
- Vienkārša tvertnes iztukšošana
Vertikāls gružu konteiners
- Tvertnes iztukšošana bez nepieciešamības saskarties ar netīrumiem
Slaucīšana gar grīdlīsti
- Rūpīga kakltu, stūru, un šķirbu slaucīšana.
Praktisks rokturis pārnēsāšanai
- Rokturis nodrošina slaucītāja vieglu pārnēsāšanu un uzglabāšanu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Darba platums ar sānu birsti (mm)
|680
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2400
|Korpuss / rāmis
|Plastmasa
|Gružu tvertne (l)
|20
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|10.2
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|10.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. / ²⁾ Attiecas uz iepakojumu kastē.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Atkritumu savācējs: 1 Gabals(i)
- Sānu birste: 2 Gabals(i)
Aprīkojums
- Ergonomisks virzīšanas rokturis
- Roktura bezpakāpju regulācija
- Glabāšanas pozīcija
- Pēda vietu taupošai uzglabāšanai
- Sānu birstes nomaiņa bez instrumentiem
- Vertikāls gružu konteiners
Pielietošanas veidi
- Visapkārt mājai un dārzam
- Celiņi ap māju
- Celiņi
- Ieejas, piebraucamie ceļi pagalmā
- Pagrabs
Piederumi
Atrast S 4 Twin Go!Further rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.