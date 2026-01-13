Stumjama slaucīšanas mašīna S 6 Twin

Ideāli piemērots izmantošanai cauru gadu lielākās un plašākās platībās un pilnīgai tīrībai tieši gar apmalēm: S 6 Twin slaucītājs ar 2 sānu sukām, 38 l atkritumu tvertni un slaucīšanas platumu 860 mm.

Neatkarīgi no tā, vai tas ir pavasaris, vasara, rudens vai ziema - Kärcher jaunais S 6 Twin slaucītājs ir piemērots tīrīšanai mājas un dārza apkārtnē cauru gadu. Tas ir efektīvs: spēcīgā pamatbirste un daivas sānu birstes ar kopējo slaucīšanas platumu 860 mm bez piepūles ļauj saslaucīt platības līdz 3000 m² stundā. Tas ir ergonomisks: bīdāmo rokturi var iestatīt 2 pozīcijās, un, lai saglabātu staltu augumu, to var optimāli pielāgot attiecīgā lietotāja garumam. Tīras rokas: atkritumi nonāk tieši 38 litru atkritumu tvertnē, ko var iztukšot nesasmērējot rokas. Vēl jāizceļ tā sānu birstes papildu augstuma regulēšanu, kas nodrošina pielāgojamu spiedienu atkritumiem - tādējādi nodrošinot labākos slaucīšanas rezultātus. Balsta pēda pie rāmja nodrošina vietu taupošu glabāšanu, kad rokturis ir pielocīts. Sānu birstes pievienošana bez instrumentiem - tūlītēja gatavība darbam.

Īpašības un ieguvumi
Stumjama slaucīšanas mašīna S 6 Twin: Praktisks vāciņš sānu birstei.
Praktisks vāciņš sānu birstei.
Bezinstrumentu savienojums ārtai un vienkāršai birstu nomaiņai.
Stumjama slaucīšanas mašīna S 6 Twin: Ērta balsta plāksne.
Ērta balsta plāksne.
Viegli salokāms rokturis - vietu taupošai glabāšanai.
Stumjama slaucīšanas mašīna S 6 Twin: Fleksibla sānu birstu regulācija
Fleksibla sānu birstu regulācija
Individuāli pielāgojams kontaktspiediens dažādiem gružu veidiem
Liela netīrumu tvertne
  • Reti nepieciešams iztukšot tvertni
Viegla netīrumu tvertnes izņemšana
  • Vienkārša tvertnes iztukšošana
Vertikāls gružu konteiners
  • Tvertnes iztukšošana bez nepieciešamības saskarties ar netīrumiem
Liels slaucīšanas platums
  • Augsta tīrīšanas veiktspēja.
Slaucīšana gar grīdlīsti
  • Rūpīga kakltu, stūru, un šķirbu slaucīšana.
Stumšanas roktura augstuma regulācija 2 pozīcijās
  • Mugurai draudzīgu slaucīšanu nodrošina atbilstoša roktura augstuma regulēšana
Praktisks rokturis pārnēsāšanai
  • Rokturis nodrošina slaucītāja vieglu pārnēsāšanu un uzglabāšanu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Darba platums ar sānu birsti (mm) 860
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3000
Korpuss / rāmis Plastmasa
Gružu tvertne (l) 38
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 14.8
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 14.8
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 17.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 926 x 872 x 1032

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Sānu birste: 2 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Ergonomisks virzīšanas rokturis
  • Stumšanas roktura augstuma regulācija 2 pozīcijās
  • Glabāšanas pozīcija
  • Pēda vietu taupošai uzglabāšanai
  • Regulējama sānu birste
  • Sānu birstes nomaiņa bez instrumentiem
  • Vertikāls gružu konteiners
Videos
Piederumi
Atrast S 6 Twin rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

