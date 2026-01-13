Stikla tīrīšanas līdzekļa koncentrāts RM 503, 500ml
Logu tīrītājs visu gludo, ūdensdrošo virsmu bezšvīku tīrīšanai, piemēram, stiklam, logiem, spoguļiem, dušas kabīnēm utt., Tīra neatstājot svītras un saglabā virsmas ilgāk tīras.
Tehniskie dati
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (ml)
|500
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|65 x 65 x 210
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām
- Smalkrūtoti logi
- Spoguļi
- Stikla galdi
- Stikla dušas kabīnes