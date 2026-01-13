Window Cleaning Concentrate RM 503, 20ml
Logu tīrītājs, iepakots ērtos nelielos iepakojumos, visu gludo, ūdensdrošo virsmu bezšvīku tīrīšanai, piemēram, stiklam, logiem, spoguļiem, dušas kabīnēm utt., Tīra neatstājot svītras un saglabā virsmas ilgāk tīras.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (ml)
|4 x 20
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|20
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|225 x 115 x 25
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām
- Smalkrūtoti logi
- Spoguļi
- Stikla galdi
- Stikla dušas kabīnes