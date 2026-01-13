Izsmidzināšanas pudele, 1l
Sūkņa izsmidzināšanas pudele vienkāršai tīrīšanas un apkopes līdzekļu uzklāšanai. Pielāgojama izsmidzināšanas strūkla un izsmidzināšanas leņķis. Viegli papildināt. Tilpums: 1 litrs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|1
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
Tīrīšanas līdzekļi
