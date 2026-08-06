Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts, 5l
Tīrīšanas un pretaizsalšanas līdzeklis vējstiklu un lukturu tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu apsalšanu un garantē caurskatāmību bez svītrām un atspīdumiem. Tilpums 5 litri.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|5
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|Svars (kg)
|5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|192 x 145 x 248
Produkts
- tīrīšanai bez pliekām un bez švīkām
- Notīra bremžu putekļus, riepu nodiluma un ziemas sāls paliekas, sniegu un dubļu paliekas.
- Samazina izkliedētās gaismas atspīdumu efektu
- Neizraisa sprieguma plaisas polikarbonātam un ir piemērots arī, piemēram, priekšējo lukturu tīrīšanai
- Pateicoties pretkaļķu formulai, to var sajaukt ar jebkādas cietības pakāpes ūdeni. Neizraisa vējstikla mazgātāja pārkaļķošanos vai izsmidzināšanas sprauslu nosprostošanos.
- Piemērots plakanu strūklu sprauslām
- Ar patīkamu, svaigu citrusaugļu aromātu
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
- Bīstami
- H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
- H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
- P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
- P102 Sargāt no bērniem.
- P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
- P280i Izmantot acu aizsargus / sejas aizsargus.
- P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
- P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
- P403 + P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
- P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
- OC 6-18
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Premium
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC Handheld Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 Compact *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
Pielietošanas veidi
- Priekšējie stikli