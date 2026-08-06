Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts, 5l

Tīrīšanas un pretaizsalšanas līdzeklis vējstiklu un lukturu tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu apsalšanu un garantē caurskatāmību bez svītrām un atspīdumiem. Tilpums 5 litri.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 5
Iepakojuma vienības (Gabals(i)) 1
Svars (kg) 5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 192 x 145 x 248
Produkts
  • tīrīšanai bez pliekām un bez švīkām
  • Notīra bremžu putekļus, riepu nodiluma un ziemas sāls paliekas, sniegu un dubļu paliekas.
  • Samazina izkliedētās gaismas atspīdumu efektu
  • Neizraisa sprieguma plaisas polikarbonātam un ir piemērots arī, piemēram, priekšējo lukturu tīrīšanai
  • Pateicoties pretkaļķu formulai, to var sajaukt ar jebkādas cietības pakāpes ūdeni. Neizraisa vējstikla mazgātāja pārkaļķošanos vai izsmidzināšanas sprauslu nosprostošanos.
  • Piemērots plakanu strūklu sprauslām
  • Ar patīkamu, svaigu citrusaugļu aromātu
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts, 5l
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts, 5l
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts, 5l
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
  • Bīstami
  • H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
  • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
  • P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
  • P102 Sargāt no bērniem.
  • P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
  • P280i Izmantot acu aizsargus / sejas aizsargus.
  • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
  • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
  • P403 + P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
  • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Priekšējie stikli
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

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Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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S. 10–15
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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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