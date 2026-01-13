RM 555 universālais tīrītājs, 5l
5 litru RM 555 universālā līdzekļa tvertne - daudzfunkcionāls tīrītājs eļļas, smērvielu un minerālu netīrumiem. Pateicoties eļļas atdalītājam, ātri atdala eļļu/ūdeni. Saudzīgs attiecībā pret materiāliem un manuāli uzklājams.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Iepakojuma lielums (l)
|5
|Iepakojuma vienības (Gabals(i))
|1
|Svars (kg)
|5.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|192 x 145 x 248
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Visapkārt mājai un dārzam
- Transportlīdzekļi