Tvaika slota SC 2 Upright
Ar tvaika slotu SC 2 Upright varat iznīcināt 99,999% koronavīrusu¹⁾ un 99,99% visu parasto, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾ uz cietajām virsmām.
Netīrumu likvidēšana ar tvaiku – ar Kärcher SC 2 Upright var tīrīt jebkuru lakoto grīdas segumu, pat koka. Rūpīga uzkopšana ar Kärcher tvaika slotu, kurai ir iepriekš iestatāma, viegli lietojama divpakāpju tvaika plūsmas kontrole, iznīcina līdz 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% visu tipisko, mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾, kas atrodami uz cietajām virsmām. Tvaika slota uzsilst vienā acumirklī, tādējādi tā teju uzreiz ir gatava lietošanai. Tai ir aprīkota ar noņemamu un uzpildāmu ūdens tvertni, kurā ir arī atkaļķošanas kasetne. Uz iekārtas roktura ar krāsu kodiem LED ekrānā tiek uzrādīts iekārtas stāvoklis. Šī kombinācija ir perfekta: lai nodrošinātu vēl rūpīgāku tīrīšanu un ātru lupatiņu nomaiņu bez saskares ar netīrumiem, Kärcher grīdas uzkopšanas drāniņas ir piestiprināmas pie grīdas uzgaļa ar āķu un cilpu sistēmu.
Īpašības un ieguvumi
Divpakāpju tvaika plūsmas kontrole dažādu virsmu tīrīšanaiIespējams izvēlēties starp koka un flīžu seguma simboliem, lai iestatītu ideālu, virsmai attiecīgu tvaika plūsmu.
Slaida konstrukcija un grīdas uzgalis ar grozāmu savienojumuKustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Pastāvīga tvaika plūsma un atkaļķošanas kasetneAtkaļķošanas kasetne automātiski novērš katlakmens veidošanos, ievērojami pagarinot iekārtas kalpošanas laiku. Noņemamo tvertni ir viegli uzpildīt jebkurā laikā, lai nodrošinātu nepārtrauktu tvaika plūsmu bez darba pārtraukšanas.
Īss uzsilšanas laiks
- Iekārta uzsilst 30 sekundēs un ir gatava darbam acumirklī.
EasyFix grīdas sprausla ar elastīgu savienojumu un āķu un cilpu sistēmu grīdas tīrīšanas drāniņai
- Optimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija.
- Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,9% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 50
|Sildīšanas jauda (W)
|1600
|Kabeļa garums (m)
|5
|Uzsilšanas laiks (min)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|0.4
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimālais koeficients, par kādu tiek pagarināts produkta kalpošanas laiks, pamatojoties uz iekšējiem testiem ar ūdens cietību 20 °dH un karbonātu cietību 15 °dH.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Grīdas uzgalis: EasyFix
Aprīkojums
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (divpakāpju)
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
Piederumi
Atrast SC 2 Upright rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.