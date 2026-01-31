Robotizētais zāles pļāvējs RCX 4
RCX 4 veic pļaušanu pilnībā automātiski – ar GPS, RTK antenu un MI kameru, bez kontūrvadiem. Ar visu riteņu piedziņu tas bez piepūles pārvar pat sarežģītu reljefu un pļauj saudzīgi.
RCX 4 zāles pļāvējs-robots zālienu līdz 1500 kvadrātmetru platībai pļauj pilnīgi automātiski – bez zemes kontūrvadiem. GPS, RTK antena un mākslīgā intelekta kamera nodrošina navigāciju. Precīza pozicionēšana ļauj pļaut paralēlos ceļos un pabeigt darbu iespējami īsākā laikā. Šķēršļi, piemēram, koki vai garām klejojoši eži, tiek atpazīti un apbraukti optimālā attālumā. Pļaušanas augstumu var iestatīt no diviem līdz sešiem centimetriem. Robotizētais zāles pļāvējs kartē darba zonas, izmantojot lietotni vai mākslīgā intelekta virsmas atpazīšanu. Var iestatīt darba, kā arī pļaušanas aizlieguma zonas. Papildu ērtībai lietotnē var veikt individuālus grafika, braukšanas režīma u. c. iestatījumus. Visu riteņu piedziņa ļauj pļaut līdz pat 60 % slīpumā, kā arī īpaši saudzīgi apgriezties, lai aizsargātu zālienu. Visus pamata iestatījumus var nolasīt un pielāgot LCD ekrānā.
Īpašības un ieguvumi
Navigācija ar GPS un RTK antenu
- Nav nepieciešams norobežojošs vads, tādēļ robota uzstādīšana nebūs ilga un nebūs vajadzīga laikietilpīga vadu regulēšana.
- Pateicoties saziņai ar satelītiem un RTK antenu, atrašanās vietu var noteikt līdz pat centimetram – tiek noteikta precīza darba zona.
- Pļaušanas zonu var kartēt ļoti vienkārši, izmantojot robotizētā zāles pļāvēja tiešo tālvadību.
Mākslīgā intelekta (MI) kamera
- 3D stereokamera atpazīst virsmas, piemēram, zāli vai akmeņus, un tāpēc var patstāvīgi veikt pļaušanas zonas kartēšanu.
- Kamera ar mākslīgā intelekta funkciju inteliģenti atpazīst objektus un pielāgo braukšanas režīmu atkarībā no šķēršļa. Robotizētais zāles pļāvējs tuvojas kokiem un krūmiem, bet ievēro distanci no dzīvām būtnēm.
- Ja GPS signāls ir vājš, kamera palīdz navigācijai, lai robotizētais zāles pļāvējs brauktu efektīvi un droši.
Pļaušana pa paralēliem ceļiem
- Robotizētais zāles pļāvējs pļauj paralēlos ceļos, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti. Attālumu starp ceļiem var pielāgot.
- Ja ir jāizvairās no celiņiem, robotizētais zāles pļāvējs var mainīt braukšanas virzienu pēc katras pļaušanas darbības vai izvēlēties pielāgotu pļaušanas leņķi.
Pilnpiedziņa
- Ar trim piedziņas riteņiem robotizētais zāles pļāvējs var uzbraukt un pļaut līdz pat 60 % slīpumā.
- Uz nelīdzenām virsmām robots atradīs labāko pļaušanas ceļu.
- Tas var virzīties pāri arī augstākām vietām, piemēram, lai pārslēgtos starp divām platībām ar atšķirīgu augstumu.
Viegla pagriešanās
- Riteņu darbība ar 360° kustīgo aizmugurējo riteni ļauj robotizētajam zāles pļāvējam pagriezties vienmērīgi un viegli, lai pasargātu zāli.
Lietus sensors
- Robotizētais zāles pļāvējs ar sensora palīdzību nosaka, ja sāk līt lietus, un pēc tam atgriežas bāzes stacijā. Līdz zāliens atkal ir sauss.
- Tomēr šo iestatījumu var pielāgot tā, lai iekārta pļautu arī lietus laikā, kā arī var pielāgot pārtraukuma laiku.
LCD ekrāns
- Lielais LCD ekrāns ļauj Jums jebkurā laikā nolasīt robota statusu.
- Pamatiestatījumus var uzstādīt uz robota ekrāna.
Automātisks pļaušanas grafiks (ar vairākām zonām)
- Robots atkarībā no laukuma platības un stāvokļa izveido pielāgotu grafiku, pēc kā veic pļaušanu.
- Var izveidot dažādas zonas, starp kurām robotizētais zāles pļāvējs var pārslēgties neatkarīgi un selektīvi.
- Grafiku var pielāgot, piemēram, lai izvairītos no iebraukšanas noteiktā pļaušanas zonā noteiktā diennakts laikā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²)
|1500
|Zāles pļāvēja tips
|Brīvi rotējoši asmeņi
|Asmeņu skaits
|3
|Pļaušanas platums (cm)
|22
|Pļaušanas augstums (mm)
|20 / 60
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|maks. 60
|Pļaušanas veids
|Mulčēšana
|Navigācijas tehnoloģija
|GPS (Globālā pozicionēšanas sistēma) / RTK (Reāllaika kinemātika) / Mākslīgā intelekta (MI) kamera
|Kameras tips
|3D stereo
|Pļaušanas zonas noteikšana
|Darbība ar GPS / Zāles noteikšana
|Šaurākā koridora platums (cm)
|80
|Pļaušanas zonu skaits (Gabals(i))
|maks. 10
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|75
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas spriegums (V)
|18
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|5
|Uzlādes strāva (A)
|3
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|60
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|680 x 420 x 275
|Pļaušanas ilgums no vienas baterijas uzlādes (min)
|90
|Svars bez piederumiem (kg)
|12.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|31
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Uzlādes stacija
- RTK antena
- Zemes tapas bāzes stacijas nostiprināšanai: 8 Gabals(i)
- Zemes tapas RTK antenas nostiprināšanai: 4 Gabals(i)
- Skrūves RTK antenas uzstādīšanai: 4 Gabals(i)
- Pļaušanas asmeņi un skrūves: 9 Gabals(i)
Aprīkojums
- Navigācijas sistēma: Sistēmas joslas
- Braukšanas aizlieguma zonas
- Zāliena malu pļaušanas funkcija
- Sensoru tehnoloģija: Optiskais sensors/ Lietus sensors/ Kāpuma sensors/ pretsagāšanās sensors/ Trieciena sensors
- LoRa®
- iekārtas vadība ar lietotni
- WLAN savienojums
- Savienojums ar Bluetooth
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- Aizsardzība ar PIN kodu
- OTA programmaparatūras atjauninājums
- Brīva pļaušanas platforma
- Pilnpiedziņa
- Ekrāns
- Aizkave pēc lietus
- Riteņu skaits: 3 Gabals(i)
- Rokturis pārnēsāšanai
- Aizsardzība pret zādzību
