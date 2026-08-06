1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines
1,5 m iesūkšanas komplekts ar pieslēgšanai gatavu, vakuuma necaurlaidīgu sūkšanas šļūteni sūkņu savienošanai ar 1" cauruļvadiem iesūkšanas pusē. Lieliski piemērots elektroniskiem palīgsūkņiem un mājas sūkņiem.
Vienkārši pievienojiet sūkni tieši iekštelpu cauruļvadam: ar PerfectConnect 1,5 m iesūkšanas komplektu 1" (25 mm) iesūkšanas cauruļvadiem. Komplektā ir vakuuma necaurlaidīga 1,5 metru iesūkšanas šļūtene ar 3/4" diametru un G1 savienojuma vītnes (33,3 mm) abās pusēs, kā arī savienojums 1" iesūkšanas cauruļvadiem. Šo komplektu var ārkārtīgi viegli savienot ar dārza sūkņu, elektronisko palīgsūkņu un mājas sūkņu iesūkšanas pusi mājsaimniecības ūdensapgādei. Augstā elastība nodrošina ievērojamu trokšņu samazinājumu pastāvīgās instalācijās. Kärcher PerfectConnect BP piederumu blīvēšanas princips nozīmē arī to, ka tos var ātri un vienkārši salikt, piedāvājot ļoti uzticamu blīvējumu sūkņa darbībai bez traucējumiem.
Īpašības un ieguvumi
Vakuumizturīgs sūkņa savienojums ar cauruļu akām un cauruļvadiem
- Pievienojot sadzīves ūdens padeves sūkni, šo šļūteni var izmantot kā elastīgu savienojumu iesūkšanas pusē, lai panāktu savienojumu starp sūkni un cauruļvadu sistēmu, kas arī nepārraida troksni.
Savienojuma elements 1" sūknēšanas caurulēm bez vītnes
- Sūkņa pievienošana 1" caurulēm bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (m)
|1.5
|Vītnes izmērs
|G1
|Diametrs
|3/4″
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|216 x 91 x 245
Aprīkojums
- Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.