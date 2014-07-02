2-way connection adapter for pumps, G1
Ar divvirzienu savienojuma adaptera palīdzību sūkni ar iekšējo vītni var ātri un droši savienot ar diviem ūdens savienojumiem.
Ar divvirzienu savienojuma adaptera palīdzību sūkni ar iekšējo vītni var ātri un droši savienot ar diviem ūdens savienojumiem ar iekšējo vītni, un to var elastīgi izmantot ar vienu vai divām aktīvām izejām. Abas izejas var izmantot sānos vai arī vienu izeju var izmantot sānos, bet otra var būt vērsta uz augšu. Savienojuma vītne: G1 (33,3 mm) līdz G1 (33,3 mm).
Īpašības un ieguvumi
Divvirzienu savienojuma adapteris
- Ātra ūdens savienojumu ar iekšējo vītni savienošana ar sūkni ar iekšējo vītni. Vienas vai divu aktīvo izeju izmantošanai. Komplektā vāciņš.
Elastīga uzstādīšana
- Optimāla savienoto šļūteņu un līniju izlīdzināšana.
Uzstādīšana, neizmantojot instrumentus
- Savienošanai nav nepieciešams izmantot darbarīkus.
Optimizēta savienojuma vītne
- Drošs adaptera blīvējums bez nepieciešamības izmantot izolācijas lenti u.c.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Izmēri
|1" līdz 1"
|Vītnes izmērs
|G1
|Diametrs
|1″
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|80 x 128 x 40
Aprīkojums
- Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
- Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.