ABS uguns detektors, paredzēts HDS M/S
Vairāk drošības, pateicoties ABS HDS M/S uguns detektora sistēmai: gaismas sensors uzrauga degļa liesmu. Uguns padeve automātiski tiek pārtraukta, ja liesma nodziest.
More safety thanks to ABS HDS M/S flame monitoring system: A light sensor monitors the burner flame. The fuel supply cuts out automatically if the flame extinguishes.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
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