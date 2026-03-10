Accessories set for wood cleaning
Piederumu komplekts koka tīrīšanai. Ar mazgāšanas iekārtu PS 40, koka tīrītāju "trīs vienā" un Connect 'n' Clean FJ 10 C putu strūklu. Ideāli piemērots koka un akmens virsmu tīrīšanai un kopšanai.
Piederumu komplekts koka tīrīšanai ir ideāls komplekts koka un akmens virsmu tīrīšanai un kopšanai. Praktiskajā komplektā ietilpst jaudīgais tīrītājs PS 40 dažādu virsmu jaudīgai un efektīvai tīrīšanai - lieliski piemērots kāpnēm un malām, 1 litra pudele koka tīrīšanas līdzekļa "trīs vienā" maksimālai un tūlītējai tīrīšanas efektivitātei, optimālai kopšanai un nevainojamai aizsardzībai, kā arī Connect 'n' Clean FJ 10 C putu strūkla, ieskaitot 1 litra akmens tīrīšanas līdzekļa pudeli akmens virsmu tīrīšanai un uzturēšanai. Pateicoties praktiskajai putu strūklas Connect 'n' Clean FJ 10 C ātrās nomaiņas sistēmai, mazgāšanas līdzekļa pudeles var viegli nomainīt. Inovatīvā putu strūkla rada biezas putas, tādējādi vēl vairāk uzlabojot tīrīšanas veiktspēju. Piederumu komplekts koka tīrīšanai ir piemērots visiem Kärcher K2 - K7 aprīkojumiem.
Īpašības un ieguvumi
PS 40 Power skruberis
- Īpaši jaudīga tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar parasto tīrīšanas instrumentu.
Trīs vienā koksnes tīrīšanas līdzeklis, 1 l
- Maksimālai tīrīšanas efektivitātei, kopšanai un aizsardzībai vienā procedūrā.
Connect 'n' Clean putu strūkla FJ 10 C
- Ātrākai un ērtākai mazgāšanas līdzekļa nomaiņai ar vienu klikšķi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|antracīta
|Svars (kg)
|3.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|744 x 303 x 759
Pielietošanas veidi
- Visapkārt mājai un dārzam
- Terase