Accessories vacuum channel FC5 Weiss
Vēl labāk nekā iepriekš savāc netīrumus: FC 5 optimizētais iesūkšanas galvas pārsegs ir ideāli piemērots visām baltajām FC 5 ierīcēm, kuras vēl nav aprīkotas ar šo standartu.
Jaunais balto FC 5 iesūkšanas uzgalis pieliek punktu kaitinošām putekļu vērpetēm uz grīdas. Pateicoties integrētajam vītņu pacēlājam un platajam gaisa kanālam, rupju netīrumu savākšana ir vēl efektīvāka. Optimizēto uzgali ir ārkārtīgi viegli uzstādīt visām baltajām FC 5 ierīcēm, kuras vēl nav aprīkotas ar šo standartu. Tas ievērojami uzlabo veco balto FC 5 ierīču kopējo tīrīšanas veiktspēju.
Īpašības un ieguvumi
Integrēts vītņu pacēlājs
- Integrētās rievas ļauj vēl labāk uzņemt putekļu vērpetes un citas rupjās daļiņas.
Plašāks iesūkšanas kanāls
- Efektīva lielāku daļiņu, piemēram, matu vērpešu, savākšana.
Viegli nomaināms
- Ierīces jauno vāciņu ir ātri un viegli nomainīt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|300 x 100 x 34