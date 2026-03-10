Accessory Kit Bike Cleaning
Tīrīšana un kopšana līdz pilnībai! Motociklu un velosipēdu tīrīšanas piederumu komplektā ietilpst 1 riteņu mazgāšanas birste, 1 universāla mazgāšanas birste, 1 litrs automašīnas šampūna "trīs vienā" un 1 VPS 160 S.
Motociklu un velosipēdu tīrīšanas piederumu komplekts ir praktisks tīrīšanas un kopšanas komplekts divriteņu transportlīdzekļiem ar un bez motora. Papildus universālajai mazgāšanas sukai dažādu virsmu saudzīgai tīrīšanai, tajā ietilpst arī automašīnas šampūna pudele "trīs vienā" intensīvai un vienlaikus maigai tīrīšanai, riteņu mazgāšanas birste efektīvai netīrumu noņemšanai arī grūti piekļūstamās vietās, kā arī Vario Power Jet Short 360° izsmidzinātājs ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un regulējamu 360° savienojumu. Piederumu komplekts ir piemērots visiem Kärcher K2 - K7 klases augstspiediena mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Universāla mazgāšanas birste
- Mīkstie virsmu aizsargājošie sariņi visu veidu virsmu rūpīgai tīrīšanai.
Automašīnu šampūns 3 vienā, 1 l
- Maksimāla tīrīšanas efektivitāte, kopšana un aizsardzība tikai vienā procedūrā.
Riteņu mazgāšanas birste
- Vienveidīgs ūdens sadalījums 360 ° leņķī nodrošina nevainojamu tīrību visapkārt - pat grūti sasniedzamās vietās.
Vario Power Jet Short 360° uzgalis
- Ideāli piemērota tuvu, bet grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|422 x 105 x 220
Pielietošanas veidi
- Motocikli un motorolleri