Adapter connection
Ar savienojuma adaptera palīdzību sūkni ar iekšējo vītni var ātri un droši savienot ar ūdens pieslēgumu.
Ar savienojuma adaptera palīdzību sūkni ar iekšējo vītni var ātri un droši savienot ar ūdens savienojumu ar iekšējo vītni. Savienojuma vītne: G1 (33,3 mm) līdz G1 (33,3 mm).
Īpašības un ieguvumi
Savienojuma adapteris
- Ātra savienojuma izveide starp ūdens padeves ierīcēm ar iekšējo vītni un sūkni ar ārējo vītni.
Optimizēta savienojuma vītne
- Drošs adaptera blīvējums bez nepieciešamības izmantot izolācijas lenti u.c.
Uzstādīšana, neizmantojot instrumentus
- Savienošanai nav nepieciešams izmantot darbarīkus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Izmēri
|1" līdz 1"
|Vītnes izmērs
|G1
|Diametrs
|1″
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|35 x 75 x 35
Aprīkojums
- Piederumi Kärcher PerfectConnect produktu klāstā
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Ūdens ņemšana, piemēram, no cisternām, ūdens pamatnēm, akām utt.
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
- Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.